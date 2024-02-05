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新北三峽國光街停車場啟用 卓冠廷爭取夜間離峰優惠

中央社／ 新北5日電

新北市三峽國光街停車場今天啟用，當初協助爭取的民進黨市議員卓冠廷前往開箱時表示，停車場共有94格汽車格與36格機車格，他正爭取夜間離峰優惠，方便周邊住戶使用。

卓冠廷指出，新啟用的三峽國光街停車場可說從零到有，從2023年7月確認那塊空地收回國有、還未規劃用途開始，就反覆確認規定及附近停車需求，並持續協調新北市政府水利局、工務局與交通局等，以及在地民進黨立委吳琪銘協助，終於協調國產署與新北市政府點交順利完成。

他表示，三峽國光街停車場24小時營業，其中機車免費，汽車收費方式為上午8時至晚間10時，每半小時新台幣10元，春節除夕與初一暫停收費。

卓冠廷指出，停車場初期以路邊停車格費率計費，委外招標完成後，將以每小時20元計費。至於民眾擔心排隊停車恐造成塞車，已要求初期每逢假日就加派交通隊警力協助建立排隊秩序。

停車場 卓冠廷

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