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平溪菁桐老街年味濃 300餘顆紅燈籠高高掛
為了迎接新年，平溪區公所特地在菁桐老街沿途掛上300多顆的紅燈籠，到了夜晚點亮更有過節氣氛，平溪區區長李天民也邀請民眾，過年期間來平溪走春，菁桐老街除了有懷古的氛圍，更有百年火車站等歷史遺跡，來平溪小旅行千萬不能錯過。
平溪區區長李天民說，菁桐老街是充滿濃厚懷古氣氛的街區，今年平溪區公所以傳統一個燈籠佈置的方式，希望再把菁桐老街商圈妝點起來，這裡有百年菁桐車站，還有剛完成充滿日式元素的候車亭，充分跟地方景觀做連結，夜晚三百多顆燈籠一起點亮，彷彿走進電影場景。
菁桐里里長胡秀金表示，菁桐是一個小而美的地方，平常里民和志工都很維護環境，不管是小公園，還是火車站跟候車亭，都是有著日式的風格非常的漂亮，加上區公所真的非常用心沿路掛紅燈籠，希望在過年增添熱鬧更有氣氛。
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