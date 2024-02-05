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蔣萬安將與東京都知事小池百合子 交換意見

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

日本東京都知事小池百合子本周訪問台灣，預計2月7日將拜訪北市府，與市長蔣萬安會面。蔣萬安昨天表示，他非常期待、也非常開心即將要與東京都知事小池百合子見面，雙方將針對包括韌性城市、永續發展、新創產業、人口政策等，深入交換意見。

去年副市長李四川曾代表蔣萬安到東京參加全球城市永續論壇高峰會，當時李四川就有當面邀請小池百合子來訪，也轉交蔣的一封信函，蔣萬安說，他與東京都一直以來都有非常密切的互動。

蔣表示，北市府與東京都知事小池百合子會面，雙方將針對兩座城市未來合作方向深入交流，包括他上任周年宣示要將台北市打造為安全、運動、安全之都，跟小池百合子將針對各項市政議題深入交換意見。

尤其2025年東京將舉辦聽障奧運會，蔣萬安說，東京方面也想了解台北市在前市長郝龍斌舉辦的相關經驗，另外台北市2025也會舉辦世壯運，雙方有很多彼此借鏡、學習地方，還有台北、東京都要共同面對極端氣候的各項天然災害如風災、地震等，也會就韌性城市彼此交換意見。

對於這次是否為小池百合子此行唯一會面的六都首長？蔣萬安表示，市府掌握的相關行程，小池百合子這次來台大概都在台北市，北市府除了安排會面，也會規畫其他參訪行程。

北市 小池百合子 東京

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期待與小池百合子見面 蔣萬安曝針對這些議題交換意見

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