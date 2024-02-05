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年前採購高峰期 侯友視察三重市場蔬果交易

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

春節前是採買旺季，新北市長侯友宜昨清晨前往三重果菜市場，視察年前蔬果交易情況，三重市場單日進貨量從600公噸衝到1000公噸。新北果菜公司表示，年前的水果價格平穩，應景的桶柑、茂谷柑與棗子等價格略漲5至10%，高級品漲幅達20%。

新北果菜公司指出，進入年前採購高峰期，蔬果到貨量增加2至4成，新北果菜公司板橋、三重兩場4日起進入為期6天加強作業期，拍賣時間提早，全體工作人員停止休假，確保年前供銷調配無虞。

侯友宜昨視察，發放春節福袋給行口攤商，不少攤商為侯打氣喊「市長加油」，也有攤商當場陳情，針對果菜市場周邊停車位不足問題希望市府幫忙改善，侯允諾協助。

侯表示，農產品供應不僅只有生產而已，後續運輸、批發與銷售，每個環節缺一不可，從事批發生意族群每天日夜顛倒，賺的是辛苦錢，三重果菜市場成為全國水果交易量最大的批發市場，整年水果交易量約15萬公噸、蔬菜3萬公噸，年交易金額約72億。

年節將近，帶有好寓意的蔬果如長年菜（芥菜）、白蘿蔔、柑桔類及蜜棗等蔬果，買氣熱絡，近期蜜棗最高喊出1公斤360元好價格，建置中的「冷鏈物流中心」可確保農產品質，降低氣候因素造成蔬果變質及擴大拍賣吞吐量，也有助提升拍賣價格。

侯友宜 水果

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