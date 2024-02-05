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深耕有機菜 土城父子獲獎

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北土城農民廖博賢（右）、廖子儼（左）父子深耕有機農業，在農民節慶祝大會上雙雙獲獎。記者李成蔭／攝影
新北土城農民廖博賢（右）、廖子儼（左）父子深耕有機農業，在農民節慶祝大會上雙雙獲獎。記者李成蔭／攝影

昨天是立春，也是農民節，新北土城區農會舉行農民節慶祝大會表揚有功人員，68歲農民廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」從農理念，在農業局輔導下轉型有機農法，32歲兒子廖子儼也接手投入，父子倆一起實踐有機夢，也發展食農教育

新北市副市長朱惕之到場祝賀，感謝農友一年來的辛勞及貢獻，表揚農會理監事、優秀農事小組長、農業產銷優良農民及推廣教育有功人員，勉勵農友持續耕耘、累積農業實力。

農業推廣教育有功人員中，廖博賢、廖子儼父子檔最搶眼，廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」信念，兩代人一起投入有機農業。

廖子儼為土城「萬枝伯有機農園」第三代經營人，廖子儼原本從事餐廳服務業，擔心父親年邁無法負荷田間工作，加上從事餐飲業後，讓他明白農產品質重要性，因此返鄉接手，向父親學習有機種植。

此外，廖子儼不遺餘力推廣食農教育，接待學校及公益團體到園區體驗，介紹農園作物種類，讓遊客體驗種菜、拔菜過程，希望能將萬枝伯有機理念傳遞給社會大眾。

農民 食農教育

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