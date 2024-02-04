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新北土城區農會擴大慶祝農民節 父子深耕有機農業雙雙獲獎

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
土城農民廖博賢（右）及青農廖子儼（左）父子深耕有機農業，於農民節慶祝大會上雙雙獲獎。記者李成蔭／攝影
土城農民廖博賢（右）及青農廖子儼（左）父子深耕有機農業，於農民節慶祝大會上雙雙獲獎。記者李成蔭／攝影

今為立春，也是農民節，新北土城區農會特別舉行年度農民節慶祝大會，新北市府表揚多位有功人員，其中農民廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」從農理念，在農業局輔導下轉型有機農法，兒子廖子儼也接手投入，父子倆一起實踐有機夢，也發展食農教育

土城區農會今年擴大舉辦農民節，表揚所有農業推廣有貢獻人員，新北副市長朱惕之也到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻，表揚農會理監事、優秀農事小組長、農業產銷優良農民及推廣教育有功人員，並勉勵農友持續耕耘、累積農業實力。

農業推廣教育有功人員中，廖博賢及青農廖子儼父子雙雙獲獎，廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」的理念，於農業局輔導下轉型有機農法，並由廖子儼接手，父子堅持有機種植，提供最優質的有機農產。

廖子儼為土城萬枝伯有機農園第三代經營人，廖子儼原本從事餐廳服務業，因擔心父親年邁無法負荷田間工作，加上從事餐飲業，讓他明白農產品質的重要性，因此返鄉接手，向父親學習有機種植。

此外，廖子儼也不遺餘力推廣食農教育，接待學校及公益團體到園區體驗，介紹農園作物種類，讓遊客親自體驗種菜、拔菜過程，希望將萬枝伯有機理念傳遞給社會大眾。

土城區農會理事長林義隆表示，立春除是24節氣當中第1個節氣外，更象徵凜冬過後、春臨大地，所以從古時立春即被定為農民節，今年特別擴大慶祝，由農會家政班擺設年貨大街，也邀請全台各農漁會及新北青農一同展售，現場近百攤位，熱鬧非凡。

朱惕之表示，感謝土城區農會為農民的付出，不僅成立綠色照顧站，為在地農民長者提供多元服務，也與農業局合作舉辦農業志工表揚及感恩大會，慰勞農業志工們一整年服務的辛勞，更辦理社區小舖為在地農友開拓銷售通路。

青農廖子儼（右三）返鄉接手父親的有機農場，向父親學習有機種植技術，並推廣食農教育，被表揚為推廣教育有功人員。記者李成蔭／攝影
青農廖子儼（右三）返鄉接手父親的有機農場，向父親學習有機種植技術，並推廣食農教育，被表揚為推廣教育有功人員。記者李成蔭／攝影
農民廖博賢（左三）秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」的理念，於農業局輔導下轉型有機農法。記者李成蔭／攝影
農民廖博賢（左三）秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」的理念，於農業局輔導下轉型有機農法。記者李成蔭／攝影
土城區農會辦理農民節慶祝大會，也邀請全台各農漁會及本市青農一同展售，現場近百攤位，熱鬧非凡。記者李成蔭／攝影
土城區農會辦理農民節慶祝大會，也邀請全台各農漁會及本市青農一同展售，現場近百攤位，熱鬧非凡。記者李成蔭／攝影
土城區農會特別於今日上午舉行農民節慶祝大會，新北副市長朱惕之（右四）到場感謝農友一年的貢獻。記者李成蔭／攝影
土城區農會特別於今日上午舉行農民節慶祝大會，新北副市長朱惕之（右四）到場感謝農友一年的貢獻。記者李成蔭／攝影

農會 農民 食農教育

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