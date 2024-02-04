新北土城區農會擴大慶祝農民節 父子深耕有機農業雙雙獲獎

今為立春，也是農民節，新北土城區農會特別舉行年度農民節慶祝大會，新北市府表揚多位有功人員，其中農民廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」從農理念，在農業局輔導下轉型有機農法，兒子廖子儼也接手投入，父子倆一起實踐有機夢，也發展食農教育。

土城區農會今年擴大舉辦農民節，表揚所有農業推廣有貢獻人員，新北副市長朱惕之也到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻，表揚農會理監事、優秀農事小組長、農業產銷優良農民及推廣教育有功人員，並勉勵農友持續耕耘、累積農業實力。

農業推廣教育有功人員中，廖博賢及青農廖子儼父子雙雙獲獎，廖博賢秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」的理念，於農業局輔導下轉型有機農法，並由廖子儼接手，父子堅持有機種植，提供最優質的有機農產。

廖子儼為土城萬枝伯有機農園第三代經營人，廖子儼原本從事餐廳服務業，因擔心父親年邁無法負荷田間工作，加上從事餐飲業，讓他明白農產品質的重要性，因此返鄉接手，向父親學習有機種植。

此外，廖子儼也不遺餘力推廣食農教育，接待學校及公益團體到園區體驗，介紹農園作物種類，讓遊客親自體驗種菜、拔菜過程，希望將萬枝伯有機理念傳遞給社會大眾。

土城區農會理事長林義隆表示，立春除是24節氣當中第1個節氣外，更象徵凜冬過後、春臨大地，所以從古時立春即被定為農民節，今年特別擴大慶祝，由農會家政班擺設年貨大街，也邀請全台各農漁會及新北青農一同展售，現場近百攤位，熱鬧非凡。