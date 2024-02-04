影／北市榮濱商店街湧人潮 蔣萬安與型男主廚介紹圍爐新煮法

榮濱商店街年貨大街活動即日起至113年2月9日持續熱鬧進行，台北市長蔣萬安今天親至現場向攤商與民眾拜年並發放發財金。特別邀請到人氣型男主廚漢克與市長一同運用榮濱商店街的生鮮蔬果、漁獲，煮出闔家團聚年菜料理「圍爐海鮮一品鍋」展現圍爐新煮法，讓大家都能在家輕鬆打造便捷又美味的年節佳饗宴，食材挑選上更運用了頂級生鮮蔬果並放入鮮美龍蝦象徵龍年喜氣，活動現場更抽出最能代表榮濱商店街超澎湃的漁獲大獎，讓幸運民眾過年帶回家與家人一同加菜。

台北市市長蔣萬安表示，榮濱商店街有著台北廚房的美稱，是各大名廚的採買寶地，販售商品種類多元，各式新鮮食材吸引民眾到這裡採買。而今年台北年貨大街以「年貨一條龍」強調便利性，想要豐盛過年的民眾，來到榮濱商店街就能夠一站購足所有餐桌上所需的食材，同時也教大家如何在製作年菜時兼具便利及美味。蔣萬安市長接下來也將於8日到夜市商圈發送發財金，邀請民眾「一起龍來過好年」。 台北市長蔣萬安（中）今天到榮濱商店街向攤商與民眾拜年。記者邱德祥／攝影 榮濱商店街年貨大街活動持續進行，許多民眾趁著假日採買水果。記者邱德祥／攝影 榮濱商店街年貨大街活動持續進行，許多民眾趁著假日採買花卉等應景商品。記者邱德祥／攝影 台北市長蔣萬安（右二）今天到榮濱商店街向攤商與民眾拜年並發放發財金。記者邱德祥／攝影 台北市長蔣萬安（中）今天到榮濱商店街向攤商與民眾拜年，和人氣型男主廚漢克（右）一同運用榮濱商店街的生鮮蔬果、漁獲，煮出闔家團聚年菜料理「圍爐海鮮一品鍋」展現圍爐新煮法。記者邱德祥／攝影