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農漁蔬果供應足 白鯧黃魚價俏

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北市長蔣萬安昨早5點到農漁產批發市場，向攤商拜年並視察，特別是魚批中繼市場位於堤外，他說，寒流來襲，加裝暖氣等防寒設備，只要承銷業者等工作人員需求，都會大力經費支持，更支持市場改建及充分預算，加速相關工程，迎接全新樣貌的市場。

市場處表示，農曆年節前5日，供貨充足，昨蔬菜到貨量為1988公噸、平均價格每公斤22.5元，水果到貨量約761公噸，平均價格每公斤約為71.2元。1月份氣溫較低，利於冬季蔬菜，包含甘藍、包心白菜、白蘿蔔、青花、白菜、菠菜、茼蒿等供應無虞。

水果部分，去年12底第一波寒流，產地果樹生長緩慢，加上去年夏季外圍環流及颱風影響，預估今年春節前整體生產狀況較去年同期略為減少，不過柑橘類，今年狀況良好，供貨量增加。春節前5日水果預估平均每公斤65元，較去年每公斤64.4元稍微上漲。

魚貨部分，由於野生海洋魚貨逐年遞減，消費大眾逐漸接受養殖水產品替代，養殖魚類及冷凍水產品供貨穩定，春節期間魚貨需求大增，預期平均價格依舊上揚，預估春節前5天供貨量約410公噸、平均每天82公噸，與去年同期增加4.6％，平均價預估比去年同期增加3.4％。

均價 春節 水果

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