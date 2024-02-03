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「人間活菩薩」張錦麗病逝 侯友宜千字文悼念曝：在張耳畔說好長的話

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市社會局長張錦麗因健康因素請辭，她在8年社會局長任內交出亮麗成績，和市長侯友宜默契十足，如今病逝。圖／新北市社會局提供
新北市社會局長張錦麗因健康因素請辭，她在8年社會局長任內交出亮麗成績，和市長侯友宜默契十足，如今病逝。圖／新北市社會局提供

新北市社會局前局長張錦麗昨晚在台大醫院病逝，新北市長侯友宜稍早也在臉書發文，以「人間活菩薩」形容張錦麗，表示日前才去探望張，儘管沉睡中無法回應，還是在耳畔和張說好長一段話，「豈知一夕之間就天人永隔」。侯說，「請千萬放心，有我在，讓我來代替妳，完成妳心心念念未竟的社福遺願，盼妳安息，一路好走」。

「難過與不捨盤據我心。」侯友宜表示，昨晚得知張離去的消息後，徹夜難眠，想起前天才又去探望了病榻中的張，儘管沉睡中無法回應，還是在耳畔和張說了好長一段時間的話，豈知一夕之間就天人永隔。

侯友宜回憶9年前，張錦麗上任社會局長第一天，穿一雙球鞋就職，一身活力與朝氣，露出招牌爽朗笑容對他說「這樣才跑得快，才追得上社會局繁重的業務」、「錦麗一定全力以赴、毫無保留！」

侯友宜說，想起民國80幾年認識張錦麗時，就是社福界的俠女、婦女朋友的守護者，努力推動家暴防治，長期關注婦女權益和家庭暴力、性侵害、弱勢的議題，在社福界地位舉足輕重，上任前卻依舊戰戰兢兢，努力看完社會局的「武功秘笈」，全盤瞭解業務，溫柔外表下，結合智慧、勇氣與意志力於一身，推動社政工作時，果敢堅毅、勇往直前，關懷弱勢更是親力親為。

侯友宜說，張錦麗一到任新北，就親上火線處理八仙塵爆意外，「俠女柔情，這就是妳，人間的活菩薩，把每個關懷的對象當作自己的親人在乎著」。舉凡低溫時刻，三更半夜穿梭街頭，親自關懷街友，擔心街友受凍挨餓，農曆過年時間大家都在高高興興過年，「妳捨棄家庭團聚時刻和我一起去關心獨居長輩、看看育幼院和類家庭的孩子們」。

侯友宜表示，張錦麗生病後，每每致電或當面探望時，張總是念念不忘最愛的社福工作，「儘管再三勸妳要好好養身體，妳依舊惦著自己還有好多好多，想為弱勢做的事」，雖然為了接受治療，必須忍痛離開最愛的公部門社政工作，但直到退休那天，還為自己寫下要加油，希望努力康復，未來回到社福領域還可以做志工。

最後，侯友宜說，儘管再捨不得，還是不得不接受張離他們遠去的事實，「離開不是結束，請千萬放心，有我在，讓我來代替妳，完成妳心心念念未竟的社福遺願。盼妳安息，一路好走」。

侯友宜

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