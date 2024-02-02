石碇二格道路山櫻大道換新妝 紅粉花瓣吸眼球
農曆新年假期將至，新北市石碇區的櫻花也已陸續綻放，在二格道路、北47線及47-1線沿途，山櫻花樹已換上紅粉新裝，如夢如幻的紅粉櫻花夾道綻放，迎接新春到來。
石碇區為新北市的賞櫻勝地之一，其中二格公園坐落於石碇區北宜路4段30號（靠北宜公路23k處），海拔高度達550公尺，周邊山巒起伏，層巒疊翠，景緻宜人。又因與翡翠水庫相鄰，當水庫蒸發的水氣隨著氣流沿山坡上升，遇冷凝結成雲，有機會欣賞到令人嘆為觀止的美麗雲海景觀。
而二格公園附近的北宜公路、二格路更是櫻花盛放的熱門地點，沿著二格路至二格山登山步道，整段行程來回約4公里，可以欣賞浪漫綻放的櫻花，登高後還可以眺望獨特的千島湖的絕景。是散步、賞花、感受浪漫的絕佳去處。石碇區公所也在2月3日星期六舉辦「櫻花雪月漫石碇」健行活動，民眾可以現場報名，自由參加，詳細活動資訊請至石碇區公所網站查詢。
新北市景觀處長林俊德提醒，民眾在年節期間來石碇賞櫻走春，建議搭乘大眾運輸交通工具，從捷運新店站出發轉搭公車「綠12」，於二格公園站下車即可抵達。想即時了解新北市各地櫻花花況，可上「新北蒔花好綻-花見櫻花季」花況網站，或追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁。
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