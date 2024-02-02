淡北道路今動工2029年完工 侯友宜：3塊拼圖將打通淡水交通

延宕28年的淡北道路今天舉辦開工動土典禮，預計2029年6月30日完工，新北市長侯友宜表示，淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路是淡水最重要的三塊拼圖，打通地區交通廊道，讓淡水起死回生，帶動經濟發展，未來絕對是明日之星，侯友宜肖說連自己退休後都想搬來住。

新北淡水地區每天車流量龐大，聯外交通只能仰賴台2線，沒有其他道路，民眾飽受交通壅塞之苦，連帶影響救災救難通行。新北市政府盼打通淡北道路，紓解當地交通壓力。

工務局長祝惠美表示，淡北道路全長5.45公里，規畫雙向四車道，總經費103.40億元，中央原核定負擔37.18億元工程費，日前行政院已核定修正計畫，中央負擔提升到59.02億元，其餘由地方政府負擔44.38億元，中央與地方共同為雙北重大交通建設努力。

交通部公路局長陳文瑞指出，新北市府去年提出修正計畫，應增加經費30億元，交通部會支持，也在今年1月17日通過，同時也強化溝通，將往北市的交通衝擊降到最低。另淡江大橋進度略為超前，目前主橋橋塔已到68公尺高，會積極加速完工，預計2025年底完工。

侯友宜表示，淡北道路過去最大問題卡在二階環評，他去了3次，在2020年終於通過，新北提出交通專業說服北市，雙北合作很重要，也感謝中央支持，這是雙北中央共同促成。

侯友宜說，未來淡水發展要靠3塊拼圖，淡江大橋期待在2025年完工，這是重要里程碑，目前進度超前。第二是淡海輕軌，山線已經通車，藍海線正在中央審議，淡北道路是第三塊拼圖，完工後會讓淡水起死回生，會有更多人往淡海新市鎮第二期，淡水還有2處社宅，人口只會越來越多，淡北道路通車後會帶動淡水經濟，絕對是明日之星。

侯友宜提到，在施工期間，雙北要做好交維計畫，包含公車捷運增加班距，調整號誌時間，隨時掌握工程進度，不讓交通受太大影響，新北要扛起責任，若有必要他跟北市協調都願意出馬，務必要在2029年6月30日完工，一天都不能等。