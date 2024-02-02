快訊

蘋果超派！Apple Watch 9砍血氧功能不妥協 庫克「對和解沒興趣」繼續上訴

綠營醫界大老身分曝光！「他」證實柯文哲主動致電 還原全過程

羽球／反手拍獲球王安賽隆認證「最好」 戴資穎：你才厲害

淡北道路今動工2029年完工 侯友宜：3塊拼圖將打通淡水交通

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席淡北道路開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席淡北道路開工動土典禮。記者江婉儀／攝影

延宕28年的淡北道路今天舉辦開工動土典禮，預計2029年6月30日完工，新北市長侯友宜表示，淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路是淡水最重要的三塊拼圖，打通地區交通廊道，讓淡水起死回生，帶動經濟發展，未來絕對是明日之星，侯友宜肖說連自己退休後都想搬來住。

新北淡水地區每天車流量龐大，聯外交通只能仰賴台2線，沒有其他道路，民眾飽受交通壅塞之苦，連帶影響救災救難通行。新北市政府盼打通淡北道路，紓解當地交通壓力。

工務局長祝惠美表示，淡北道路全長5.45公里，規畫雙向四車道，總經費103.40億元，中央原核定負擔37.18億元工程費，日前行政院已核定修正計畫，中央負擔提升到59.02億元，其餘由地方政府負擔44.38億元，中央與地方共同為雙北重大交通建設努力。

交通部公路局長陳文瑞指出，新北市府去年提出修正計畫，應增加經費30億元，交通部會支持，也在今年1月17日通過，同時也強化溝通，將往北市的交通衝擊降到最低。另淡江大橋進度略為超前，目前主橋橋塔已到68公尺高，會積極加速完工，預計2025年底完工。

侯友宜表示，淡北道路過去最大問題卡在二階環評，他去了3次，在2020年終於通過，新北提出交通專業說服北市，雙北合作很重要，也感謝中央支持，這是雙北中央共同促成。

侯友宜說，未來淡水發展要靠3塊拼圖，淡江大橋期待在2025年完工，這是重要里程碑，目前進度超前。第二是淡海輕軌，山線已經通車，藍海線正在中央審議，淡北道路是第三塊拼圖，完工後會讓淡水起死回生，會有更多人往淡海新市鎮第二期，淡水還有2處社宅，人口只會越來越多，淡北道路通車後會帶動淡水經濟，絕對是明日之星。

侯友宜提到，在施工期間，雙北要做好交維計畫，包含公車捷運增加班距，調整號誌時間，隨時掌握工程進度，不讓交通受太大影響，新北要扛起責任，若有必要他跟北市協調都願意出馬，務必要在2029年6月30日完工，一天都不能等。

淡水竿蓁里長王信崇表示，塞車跟環境汙染一直是地方的痛，淡金路跟中正東路每天都在塞車，里民不堪其擾，不斷反映為何不快興建替代道路，未來完工後，包含淡水、三芝、石門、金山，都可以紓解塞車，這是最大的禮物。

淡水區淡金路每天都在塞車，居民飽受塞車之苦。記者江婉儀／攝影
淡水區淡金路每天都在塞車，居民飽受塞車之苦。記者江婉儀／攝影
淡水區淡金路每天都在塞車，居民飽受塞車之苦。記者江婉儀／攝影
淡水區淡金路每天都在塞車，居民飽受塞車之苦。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席淡北道路開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席淡北道路開工動土典禮。記者江婉儀／攝影

侯友宜 淡水

延伸閱讀

影／「立法院長罷免」成熱搜字 侯友宜打電話對韓國瑜說這些

侯友宜接見華府權威智庫 感謝支持台灣民主價值

影／致電祝福韓國瑜 侯友宜：任重道遠

新北春節安全維護工作今晚啟動 市長侯友宜赴警局慰問

相關新聞

台北大巨蛋今天正式營運！場租拍板：每場52.5萬元、10％票房抽成

台北大巨蛋去年11月2日取得使照，試營運至昨天，今天正式營運。台北市蔣萬安上午受訪指出，會請遠雄把最後的方案送進市府備查...

淡北道路今動工2029年完工 侯友宜：3塊拼圖將打通淡水交通

延宕28年的淡北道路今天舉辦開工動土典禮，預計2029年6月30日完工，新北市長侯友宜表示，淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路...

石碇二格道路山櫻大道換新妝 紅粉花瓣吸眼球

農曆新年假期將至，新北市石碇區的櫻花也已陸續綻放，在二格道路、北47線及47-1線沿途，山櫻花樹已換上紅粉新裝，如夢如幻...

淡水警攜手鄞山寺送物資 讓89位獨居長者過好年

為讓新北市淡水區獨居長者能過好年，淡水警分局攜手鄞山寺昨天送物資給89位獨居長者。其中一名從香港來台40多年的譚姓長者，...

貓空纜車新春換裝今登場 蔣萬安：會「安太座」帶家人來搭

貓空纜車今以新面貌迎接新年，上午舉行新春換裝記者會，台北市長蔣萬安指出，貓纜趁著維修期間，剛好過年前也一起換上新裝，特別...

侯友宜接見華府權威智庫 感謝支持台灣民主價值

美國華府權威智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）由主席絲曇（Sarah May Stern）及所長沃特斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。