貓空纜車新春換裝今登場 蔣萬安：會「安太座」帶家人來搭

貓空纜車今以新面貌迎接新年，上午舉行新春換裝記者會，台北市長蔣萬安指出，貓纜趁著維修期間，剛好過年前也一起換上新裝，特別結合台灣動物救援小組及「麻吉貓」一起合作，在貓纜的車廂外做相關設計，結合動物保育、動物救援，還有生命教育的意義，歡迎大家利用年假期間到動物園走走，同時搭乘貓纜，感受到生命教育的意義。

由於蔣萬安昨天受訪，過去一段期間比較忙，過年期間希望大家「放他一條生路」，讓他陪陪太太與孩子「把太座安好」，媒體今也問蔣萬安，會「安太座」帶家人來坐貓纜？蔣萬安說，一定會，過年期間會帶家人來坐貓纜，現在孩子剛好一個2歲半、一個滿1歲，正適合搭貓纜到動物園走走，也非常歡迎所有市民朋友，帶著孩子，不分年齡層都可以來搭貓纜。

北捷指出，2月3日至2月14日期間，一次購買貓空纜車一日暢遊券3張，即送限量春節精美磁鐵1組；購買1張一日暢遊券，則隨券贈送限量磁鐵1枚。民眾可多加利用一日暢遊券搭乘貓纜，沿途到達指南宮可祈福保佑平安，抵達貓空站可造訪親山步道。

北捷表示，貓空纜車在剪纜工程期間，車廂也同步換上新裝，把「地主」代言吉祥物樹懶共ㄉㄨ拉、麻吉貓、EMMA與小牛，全部躍上纜車車廂，帶來滿滿療癒感；另外，掃描車廂內的QR-Code，即可進入每一個救援真實故事，學習尊重生命、萬物平權的觀念，開啟一趟生命教育旅程。