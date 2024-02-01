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曝2處告白勝地 蔣萬安允諾三層崎告白成功結婚一定證婚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2024三層崎花海今天嶄新登場，台北市長蔣萬安來到蘊涵濃厚歷史風韻的北投社三層崎公園主持開幕儀式。記者邱德祥/攝影
2024三層崎花海今天嶄新登場，台北市長蔣萬安來到蘊涵濃厚歷史風韻的北投社三層崎公園主持開幕儀式。記者邱德祥/攝影

2024三層崎花海今登場，台北市長蔣萬安主持開幕，蔣說，過年大家可以到台北走走，台北過年期間已不再是空城，大家都很喜愛到台北參加花季。蔣表示上周參加內湖夜櫻祭，樂活公園夜櫻很適合約會，夜間到樂活公園賞櫻告白容易成功，到三層崎花海也一樣，只要在三層崎花海告白成功，後來結婚的新人他一定來證婚，不過要拍下求婚影片。

北投三層崎花海盛開，蔣萬安今天上午出席開幕活動，蔣說，去年他來三層崎花海相當驚艷，發現今年更是不一樣，加了更多鮮豔色彩的花，大冠鷲地景更加漂亮。三層崎花海被稱為是台版富良野，他覺得三層崎花海比日本富良野的花更讓人驚艷，內湖夜櫻的櫻花也比日本還美、還有特色，另外，台北市還有陽明山花季、竹子湖繡球花等，台北市一整座城市就是東方的布查爾花園。

北市公園處長藍舒凢說，近年來三層崎花海已經是熱門的走春景點，今年增加到約兩萬盆的植栽面積，將冬末春初的象徵性草花，銀葉菊、一串紅、五彩石竹、秋海棠、孔雀草等，交織成繽紛鮮豔的花毯，為大地染上豐富色彩。

市府也致力於推動在地觀光及特色產業，與北投商圈32間特約商店合作，提供好康優惠等活動，讓來參觀展覽的朋友們，能同時享受好看、好吃、好玩又好住的休閒時光，也能探索北投周邊具有特色的店家，促進地方商業活絡，希望在農曆春節及西洋情人節等佳節，邀請大家一同來到北投踩點遊玩、吃美食。

2024三層崎花海今天嶄新登場，臺北市長蔣萬安來到蘊涵濃厚歷史風韻的北投社三層崎公園主持開幕儀式。記者邱德祥/攝影
2024三層崎花海今天嶄新登場，臺北市長蔣萬安來到蘊涵濃厚歷史風韻的北投社三層崎公園主持開幕儀式。記者邱德祥/攝影
2024三層崎花海今天嶄新登場。記者邱德祥/攝影
2024三層崎花海今天嶄新登場。記者邱德祥/攝影

北投 告白

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