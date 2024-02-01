曝2處告白勝地 蔣萬安允諾三層崎告白成功結婚一定證婚

2024三層崎花海今登場，台北市長蔣萬安主持開幕，蔣說，過年大家可以到台北走走，台北過年期間已不再是空城，大家都很喜愛到台北參加花季。蔣表示上周參加內湖夜櫻祭，樂活公園夜櫻很適合約會，夜間到樂活公園賞櫻告白容易成功，到三層崎花海也一樣，只要在三層崎花海告白成功，後來結婚的新人他一定來證婚，不過要拍下求婚影片。

北投三層崎花海盛開，蔣萬安今天上午出席開幕活動，蔣說，去年他來三層崎花海相當驚艷，發現今年更是不一樣，加了更多鮮豔色彩的花，大冠鷲地景更加漂亮。三層崎花海被稱為是台版富良野，他覺得三層崎花海比日本富良野的花更讓人驚艷，內湖夜櫻的櫻花也比日本還美、還有特色，另外，台北市還有陽明山花季、竹子湖繡球花等，台北市一整座城市就是東方的布查爾花園。

北市公園處長藍舒凢說，近年來三層崎花海已經是熱門的走春景點，今年增加到約兩萬盆的植栽面積，將冬末春初的象徵性草花，銀葉菊、一串紅、五彩石竹、秋海棠、孔雀草等，交織成繽紛鮮豔的花毯，為大地染上豐富色彩。