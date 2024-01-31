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柯文哲留下北流1.9億爭議款有解 市議會不堅持興訟

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會下午二讀通過台北流行音樂中心工程1.9億元墊付款案。記者楊正海／攝影
北市議會下午二讀通過台北流行音樂中心工程1.9億元墊付款案。記者楊正海／攝影

前台北市長柯文哲卸任時留下台北流行音樂中心工程款1.9億元未結，台北市文化局希望北市先行墊付、再和文化部協商，台北市議會教育委員會去年初審通過預算，並附帶決議「不主張興訟」，但送大會後，有議員認為此舉閹割行政權，最終仍遭擱置。下午議會大會再討論此案時，議員不再反對附帶決議，全案二、三讀通過。

北流1.9億爭議款，台北市議會教育委員會去年初審通過預算，附帶決議「不主張興訟」，但到了議會大會中，國民黨議員汪志冰認為，北市府去年9月、12月已行文給文化部，強調如果文化部仍然不願意付1.9億元工程款，不排除興訟，但議會教委會卻又附帶決議「不主張興訟」。

由於汪志冰認為工程款設計、監造、管理等費用會隨時間增加經費，中央怎麼能以多出來的經費不出，要求代辦單位的北市府付款，因此不贊成「不主張興訟」的附帶決議，將全案暫擱。

下午議會休會前，大會臨時會再討論此案，汪志冰指出，原本她認為「不主張興訟」這段應該刪掉，但這段時間文化部有來拜訪，並表達有善意。她說，當初要刪掉目的，只是希望市府能把錢拿回來，如果文化部有善意，建議這項市府提案能通過。

文化部 汪志冰

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