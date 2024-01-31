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雙眼失明黃阿姨終於踏出家門 在地協會疫後首度圍爐、邀260位獨老參加

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
相隔3年，士林健康促進協會舉辦春節圍爐活動，邀請超過260位獨居長者共同參與。記者洪子凱／攝影
相隔3年，士林健康促進協會舉辦春節圍爐活動，邀請超過260位獨居長者共同參與。記者洪子凱／攝影

台北市士林區截至去年11月65歲老年人口比率高達23%，邁入超高齡城市，且獨居老人眾多，士林健康促進協會每到春節會舉辦圍爐活動，但過去3年疫情影響停辦，今年恢復舉辦，邀請超過260多位長者到場參與，除了圍爐活動，現場更有義剪、健檢、打疫苗等活動，提前感受年節氣氛外也關注長者健康。

70歲的郭伯伯，5年前母親往生後就一人獨自生活，2020年因腰椎問題需依靠枴杖緩慢行動，鮮少外出與人互動，生活更加孤獨，相隔3年重新舉辦圍爐活動，讓他感受到年節歡樂氣氛，備感溫暖及關愛；雙眼失明的黃阿姨，平時大部份時間待在租賃小套房聽收音機，其他時間除了回診不出門，今天在志工協助參加活動，感受到年節喜悅，感受許久未見熱鬧場面，也露出久違笑容。

士林區健康服務中心主任呂秀蓉表示，士林區列冊關懷獨居長者就有698人，因少子化、人口老化及家庭結構改變，老人獨自生活日益普遍，士林健康促進協會向各公私機關、企業團體、地方熱心人士募集愛心物資與經費，期藉由圍爐關懷獨居長者。

此次活動邀請260多位中低及低收弱勢獨居長者參加，90歲以上共有3人，80歲以上共45人，平均年齡達75歲，最年長者94歲，除了圍爐品嚐美食外，特別安排幼兒園、大專院校及社區等團體表演，及安排獨居長者卡拉OK歡唱活動。

現場在地企業、宗廟及熱心人士捐贈的紅包、年節物資以及提供長輩們義剪、健康檢查及流感、肺炎鏈球菌疫苗接種等服務，以實際行動關心獨居長者健康，並讓其感受到社會溫暖提前歡度溫馨好年。

現場除了圍爐活動，還有義剪、健康檢查及流感、肺炎鏈球菌疫苗接種等服務，還準備一些年節禮物，讓長者帶回去。記者洪子凱／攝影
現場除了圍爐活動，還有義剪、健康檢查及流感、肺炎鏈球菌疫苗接種等服務，還準備一些年節禮物，讓長者帶回去。記者洪子凱／攝影

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