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新北赴日出席永續國際論壇 會晤東京都知事小池百合子

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北副秘書長柯慶忠（右）拜會千葉縣議會議長伊藤昌弘（左）。圖／ 新北秘書處提供
新北副秘書長柯慶忠（右）拜會千葉縣議會議長伊藤昌弘（左）。圖／ 新北秘書處提供

全球城市永續網絡G-NETS資深主管國際論壇今於日本東京舉行，由新北副秘書長柯慶忠率團參與，除於論壇中發表新北智慧防災的創新作為外，也特別代表市長侯友宜向東京都知事小池百合子致意，同時拜會千葉縣議員，盼兩市深厚情誼朝下一個10年邁進。

新北今於東京以「新北市全災型智慧化指揮監控平台」為題於都市安全論壇發表報告，由消防局簡任技正黃弟勝分享新北在災害應變的創新作為與執行量能，並行銷新北市府歷年相關的永續行動及成果，同場發表的還有紐約、東京、多倫多、曼谷、奈洛比等城市。

秘書處表示，這次由柯慶忠率領秘書處及消防局同仁參加，並在論壇中發表演說，行銷施政成果。此次論壇約有36個國家、50個城市與會，針對多元包容的社會、都市安全、環境保護等三項議題交流；柯慶忠也於開幕典禮中代表侯友宜向小池百合子致意。

訪團昨也前往千葉縣，拜會縣議會議長伊藤昌弘；千葉市自2013年起，除受疫情影響暫停，每年都至新北參訪。藉此次出訪，柯慶忠也特別邀請議長伊藤及與台灣友好的議員川村博章再到新北，讓兩市深厚情誼朝下一個10年邁進。

另外，秘書處長饒慶鈺今上午以「以小看大 以人為本 打造智慧永續的市政大樓」於新北市政會議專題簡報；消防局長李清安十分支持防救災業務的國際合作，也感謝秘書處一同合作國際事務。侯友宜於簡報後表示，新北非常重視國際城市交流，也透過世界共通語言聯合國永續發展目標SDGs與全球互動。

侯友宜指出，新北率先全台，將SDGs融入在各項業務中，也做了很多創舉，將AI導入永續行動中，例如輔助降低碳排量，將傳統的文書業務理等。未來挑戰會越來越多、難度也會越來越高，像是三重第二行政中心，將是公部門第一個要做到碳中和的行政大樓。

新北副秘書長柯慶忠（右二）致贈新北市府龍年春聯給縣議員川村博章（右一）及千葉中華總會成員。圖／新北秘書處提供
新北副秘書長柯慶忠（右二）致贈新北市府龍年春聯給縣議員川村博章（右一）及千葉中華總會成員。圖／新北秘書處提供
新北市長侯友宜今上午主持市政會議並表示，市府非常重視國際城市交流，透過世界共通語言聯合國永續發展目標SDGs與全球互動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午主持市政會議並表示，市府非常重視國際城市交流，透過世界共通語言聯合國永續發展目標SDGs與全球互動。記者李成蔭／攝影
新北副秘書長柯慶忠（右）與東京都知事小池百合子（左）致意交流。圖／新北秘書處提供
新北副秘書長柯慶忠（右）與東京都知事小池百合子（左）致意交流。圖／新北秘書處提供

侯友宜 東京 小池百合子 日本

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