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萬華社宅藝術季今登場 蔡明亮執導西寧國宅最後身影

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
導演蔡明亮與中山堂光復廳擺設的劇照。記者林佳彣／攝影
導演蔡明亮與中山堂光復廳擺設的劇照。記者林佳彣／攝影

北市萬華區青年二期、莒光、福星基地共3處社宅公共藝術計畫階段性成果展，「給平凡人的萬華散策」城市藝術季為期26天，展點遍及萬華7場域，開幕典禮今在中山堂登場，展期即日起至2月25日。

城市藝術季集結20位藝術家作品，以影像、行為藝術、協同共創等手法，呈現田野調查過程與藝術成果，地點遍佈中山堂、樹心會館、剝皮寮歷史街區、莒光社宅、台北植物園南門町三二三、水谷藝術、心起町共7處，其中莒光社宅可見永久性藝術品。

策展人林宏璋表示，所有作品是與平凡人互動的結果，每個作品都在創造新的鄰里關係。這些作品對應萬華某一個特定地點，例如佛具街、電視街、西寧國宅等，作品聚集人的記憶、人跟人之間的互動，大家一起在做一種社會倡議就是公共事務，人的聚合即是社會集會，希望藝術能夠為少數人發聲。

都發局表示，過去30年，導演蔡明亮拍攝許多西門町的影像，使其電影成為另類在地空間紀錄，因此邀請蔡明亮為藝術季執導新作「西寧國宅」，西寧國宅作為主要拍攝場景，紀錄住戶身影與日常，希望拆除改建之際，能與觀眾一同用鏡頭進行最後凝視。

蔡明亮分享，對萬華、西門町的情感深，萬華幾乎是他家大客廳，沒事就走出去到處逛。第一部電視劇「海角天涯」就拍西門町，以西寧國宅家庭為主角，到後來的電影「洞」也是，直言自己與西寧國宅結緣非常深。他認為西寧國宅是一個很神奇的地方、複雜的狀態，幾乎變成一個藝術作品、藝術場景，全台灣的人應該來看西寧國宅。

都發局說，此次藝術季，蔡明亮以電影為主軸延伸出藝術創作「千言萬語」，將在中山堂光復廳每日輪放電影作品，包含蔡明亮新作「西寧國宅」及過往作品「你的臉」、「海角天涯」，並配置蔡明亮「你的臉」肖像燈片及大紙手繪作品。放映場次共87場次，即日起開放網路免費索票（https://reurl.cc/nrLGmn），詳情可上臉書粉專「給平凡人的萬華散策」查詢。

北市萬華區3社宅公共藝術計畫階段性成果展「給平凡人的萬華散策」城市藝術季，開幕典禮今在中山堂登場，展期即日起至2月25日。記者林佳彣／攝影
北市萬華區3社宅公共藝術計畫階段性成果展「給平凡人的萬華散策」城市藝術季，開幕典禮今在中山堂登場，展期即日起至2月25日。記者林佳彣／攝影
北市府邀請導演蔡明亮為城市藝術季執導新作「西寧國宅」，展期間將在中山堂光復廳放映。記者林佳彣／攝影
北市府邀請導演蔡明亮為城市藝術季執導新作「西寧國宅」，展期間將在中山堂光復廳放映。記者林佳彣／攝影

國宅 電影 西門町

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