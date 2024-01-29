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年節食品健檢！花椒不合格率高 蜜餞酸菜防腐劑超標
農曆新年將至，民眾採購年節食品要注意。北市衛生局近日進行年節食品抽驗，182項產品有20項不符規定，其中3項品質檢驗與標示不合格、16項不符品質檢驗、1項標示不符。以花椒不合格率80%最高；酸菜也檢出防腐劑苯甲酸、漂白劑二氧化硫超標；醃漬鳥梨甜味劑和糖精超標，由於業者未提供來源開罰3萬元。
北市衛生局於農曆年前至賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點進行年節食品抽驗，有蜜餞、花椒、澱粉製品、金針、米濕製品、零食豆乾製品、白木耳、竹笙、生鮮蔬菜、糖果及果凍、即食餐食類、菇類、穀豆類、生鮮水產及其加工品、生鮮肉品及其加工品等計182件，其中20件產品不符規定。
品質檢驗結果，以花椒不合格率80%最高，其次為生鮮蔬果60%、竹笙30%。除了殘留農藥不符標準，竹笙還檢出重金屬鎘和漂白劑二氧化硫、即食豆乾檢出防腐劑己二烯酸、花椒及蝦米標示不實、豆干無中文標示，不符規定產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，若來源為外縣市已移請所轄縣市衛生局辦理，來源屬台北市經調查確認違規屬實，則依法處辦。
另外，衛生局亦針對脫水蔬果、醃漬產品及蜜餞抽驗51件食品，結果有6件品質不符規定，不合格率11.76%。包括酸菜3件檢出防腐劑苯甲酸、漂白劑二氧化硫超標；「醃漬鳥梨」和「鳥梨」的甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽、糖精超標；「漬の菜」檢出漂白劑二氧化硫超標。已令販售地點業者立即下架不合格產品。
衛生局指出，有5件品質不符規定產品來源屬外縣市。而台北市1件「醃漬鳥梨」不符規定，業者無法具體指明該產品確實來源，妨礙後續源頭追蹤查核，已依違反食安法規定，裁處業者3萬元罰鍰。
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