女貧血頭暈乏力查出罹癌 醫：停經後莫名頭暈、心悸是警訊

1名65歲女性年輕時就深受貧血困擾，平日規律服用鐵劑，但近半年感覺頭暈乏力而且症狀越來越嚴重。經上消化道內視鏡（胃鏡）檢查，發現胃部有巨大腫瘤，且表面斷斷續續出血，切片查出是惡性腫瘤，已住院接受抗腫瘤治療。

仁愛長庚合作聯盟醫院胃腸肝膽科門診醫師林彥廷說，慢性貧血是指血液中紅血球的數量或攜氧能力不足，導致身體無法正常運送氧氣至各組織和器官。症狀包括疲勞、頭暈、心悸、活動性喘息和容易失眠等。育齡婦女因為生理周期，貧血的情況並不少見。身體的疾病例如遺傳海洋性貧血、維生素或鐵質缺乏、慢性腎臟病及骨髓造血功能不良都可能造成貧血。

他說，停經婦女或平時就有頭暈心悸等症狀，或體檢抽血發現有貧血情形，應視為一種健康警訊，須請醫師評估整體健康狀態，並針對貧血的原因進行初步的檢驗，例如檢驗血液中的鐵質和其他與造血功能相關的指標。此外，也應安排消化道內視鏡檢查，排除惡性腫瘤的可能性。

林彥廷說，常見的消化道內視鏡檢查分為上消化道（胃鏡）與下消化道（大腸鏡）。胃鏡檢查食道、胃和十二指腸的狀態，可以針對疑似有病變處做切片化驗，也可以檢驗胃部是否被幽門桿菌感染。

他說，慢性貧血雖非罕見疾病，但造成慢性貧血的原因千變萬化，可能與體內器官功能下降或其他疾病病有關。當感覺身體不適時，應正視這些症狀。及早尋求醫療專業幫助，進行適當的檢查，是確保健康的關鍵。