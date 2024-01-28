快訊

台南最香遶境！60名「舞魅孃」不怕寒流 穿超辣禮服舉旗畫面超吸睛

遭轟閉門拜會是「私設刑堂」 柯文哲：柯建銘也沒有很希望游錫堃當選

曾被譽台版迪士尼！她嘆台灣1遊樂園成「廢墟探險景點」 網陷回憶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市迪化年貨大街可望禁菸 蔣萬安：將試辦「無菸示範區」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴台北迪化年貨大街發放發財金。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今赴台北迪化年貨大街發放發財金。記者曾原信／攝影

台北迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但有民眾反映，不少癮君子抽菸二手菸隨處飄，危害消費者健康。台北市長蔣萬安今赴迪化年貨大街受訪時說，已請衛生局、環保局、商業處等研議，朝向讓迪化年貨大街成為「無菸示範區」，把法規不足的部分來補足，守護民眾健康。

蔣萬安今赴迪化年貨大街發放發財金。有關菸害議題，他表示，民眾、議員提出的建議都有用心聆聽，稍早已請相關局處，包括衛生局、環保局、商業處等相關局處，研議朝向將迪化年貨大街試辦成「無菸示範區」，活動限定、期間限定、範圍限定的方式進行，全力守護市民朋友健康，讓所有採買年貨的人有更好體驗。

蔣萬安說，迪化年貨大街禁菸議題，其實受限於「菸害防治法」，因為年貨大街的型態是開放空間，沒有公告成為禁菸場域，但會請相關局處克服，法規不足的部分由北市府來補足，希望今年能讓迪化年貨大街成為禁菸示範區。

蔣萬安指出，相關的配套措施、宣導公告，以及實施的範圍、期間和如何勸導等做法策略，都會有完整的一套計畫。

被問到民進黨立委高嘉瑜提到考慮參選2026年台北市長。蔣萬安笑說「大家都想得很遠」，便說希望所有人在開春2024都能過個好年，歡迎市民朋友能到迪化街採買南北貨和隱藏小吃美食，看到滿滿人潮都非常開心。

台北迪化年貨大街不少癮君子抽菸，有民眾、議員反映希望能讓街道成為禁菸區。記者曾原信／攝影。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
台北迪化年貨大街不少癮君子抽菸，有民眾、議員反映希望能讓街道成為禁菸區。記者曾原信／攝影。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
台北迪化年貨大街不少癮君子抽菸，有民眾、議員反映希望能讓街道成為禁菸區。記者曾原信／攝影。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
台北迪化年貨大街不少癮君子抽菸，有民眾、議員反映希望能讓街道成為禁菸區。記者曾原信／攝影。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

年貨大街 蔣萬安 禁菸 抽菸 迪化街

延伸閱讀

獨／年味未到、菸味先到！蔣萬安將研議年貨大街禁菸 創全台首例

吃美食配二手菸 議員喊話蔣萬安：年貨大街禁菸 北市當「全台示範區」

影／想讓蔣萬安變總統候選人？侯友宜讚年輕有為、積極負責任

談蔣萬安輔選多風靡 侯友宜幽默開玩笑：想讓他變總統候選人

相關新聞

迪化年貨大街可望禁菸 蔣萬安：將試辦「無菸示範區」

台北迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但有民眾反映，不少癮君子抽菸二手菸隨處飄，危害消費者健康。台北市長蔣萬安今赴迪化年貨大...

兒少照料挑戰倍增 新北調整安置費最高增20％

兒少案件逐年提升，能提供孩子避風港的寄養家庭、機構角色愈來愈重要。新北市社會局公告最新兒童與少年安置給付標準，寄養家庭安...

北市部分路口紅燈太久惹議 行人等逾3分才能過馬路

台北市地狹人稠，平日尖峰時段有不少人、車在市區內移動，但有部分路口的交通號誌，紅燈等待時間不是過長就是太短，甚至6米寬道...

林口公鄰28成垃圾堆還被違停 新北打造公園明啟用

新北幅員遼闊，不少閒置土地，其中位於林口的公鄰28鄰土地過往雜草叢生還遭占用，新北新工處藉綠美化打造公園，並設置體健設施...

園內三色櫻現已盛開 淡水天元宮2月5日起開放夜間賞櫻

農曆春節即將到來，又是台灣櫻花盛開季節。新北市景觀處今年「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動將從2月5日至18日，每...

新北年貨市集搶攻南北旅客 周末於北車擺攤推多項優惠

農曆新年即將到來，民眾開始採買各樣年貨，各縣市政府也藉機會推廣自己縣市特色產品，像新北市府就於這周末於台北車站一樓多功能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。