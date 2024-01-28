北市迪化年貨大街可望禁菸 蔣萬安：將試辦「無菸示範區」

台北迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但有民眾反映，不少癮君子抽菸二手菸隨處飄，危害消費者健康。台北市長蔣萬安今赴迪化年貨大街受訪時說，已請衛生局、環保局、商業處等研議，朝向讓迪化年貨大街成為「無菸示範區」，把法規不足的部分來補足，守護民眾健康。

蔣萬安今赴迪化年貨大街發放發財金。有關菸害議題，他表示，民眾、議員提出的建議都有用心聆聽，稍早已請相關局處，包括衛生局、環保局、商業處等相關局處，研議朝向將迪化年貨大街試辦成「無菸示範區」，活動限定、期間限定、範圍限定的方式進行，全力守護市民朋友健康，讓所有採買年貨的人有更好體驗。

蔣萬安說，迪化年貨大街禁菸議題，其實受限於「菸害防治法」，因為年貨大街的型態是開放空間，沒有公告成為禁菸場域，但會請相關局處克服，法規不足的部分由北市府來補足，希望今年能讓迪化年貨大街成為禁菸示範區。

蔣萬安指出，相關的配套措施、宣導公告，以及實施的範圍、期間和如何勸導等做法策略，都會有完整的一套計畫。

被問到民進黨立委高嘉瑜提到考慮參選2026年台北市長。蔣萬安笑說「大家都想得很遠」，便說希望所有人在開春2024都能過個好年，歡迎市民朋友能到迪化街採買南北貨和隱藏小吃美食，看到滿滿人潮都非常開心。 台北迪化年貨大街不少癮君子抽菸，有民眾、議員反映希望能讓街道成為禁菸區。記者曾原信／攝影。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康 台北迪化年貨大街不少癮君子抽菸，有民眾、議員反映希望能讓街道成為禁菸區。記者曾原信／攝影。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康