聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北年貨大街 今年開辦接駁車

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

2024台北年貨大街前天開跑，為方便市民採辦年貨，市府首創免費接駁專車，主要來往捷運北門站、後車站，共有兩條路線，即起至2月8日每天下午1時到晚間8時15分發車。

市長蔣萬安昨天走街拜年，到台北後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街發送「龍好運發財金」，讓民眾討個吉利，並宣布今年首度開辦年貨大街接駁專車。

蔣萬安說，過往大家辦年貨提著大包小包搭車停車很困難，因此請交通局協調接駁專車，提供方便貼心服務，讓民眾輕鬆抵達迪化街

北市交通局表示，接駁專車即日起至2月8日，每天下午1時至晚間8時15分發車，路線A從捷運北門站、南京西路口（塔城）、歸綏街、南京西路（迪化）；路線B從捷運北門站、南京西路口、歸綏街至後車站。

另外，今年在永樂市場廣場與電商平台合作，提供台北年貨大街線上專區，民眾不只可親自體驗辦年貨的熱鬧氣氛，也能在線上採購。

北市產發局表示，年貨大街期間，「後華地」三大商圈祭出消費滿額抽大獎或限時特價6折起等優惠活動，台北地下街一號廣場及太原路與華陰街路口還有新年祈福互動裝置及超Q「寶藏龍」拍照打卡區，讓民眾體驗濃濃年味。

年貨大街 北門 捷運 蔣萬安 發財金 迪化街

延伸閱讀

影／年貨大街開張 市長蔣萬安走街向商販民眾拜年

走訪台北年貨大街 蔣萬安：今年首創接駁專車

被侯友宜稱讚將選2028總統？蔣萬安：侯巿長也加入人力銀行？

是否認同市長帶職參選總統？ 蔣萬安：黨內會充分討論

相關新聞

台北年貨大街 今年開辦接駁車

2024台北年貨大街前天開跑，為方便市民採辦年貨，市府首創免費接駁專車，主要來往捷運北門站、後車站，共有兩條路線，即起至...

孩子自己帶、送托補助差3.6倍 北市議員建議調高育兒津貼

行政院今年起調高托育補助，加上北市友善托育補助，家長每月送托孩子最高可獲1.8萬元，但若自己帶僅拿5000元中央育兒津貼...

台北戲劇獎 盼打造台版東尼獎

台北市文化局將推出專為劇場界工作者的獎項「台北戲劇獎」，預計今年4月公布簡章及後續評審方式，明年6月頒獎。劇場工作者期待...

新北推智慧運輸中心 打造交通中樞

新北市交控中心建置22年，效能已不敷需求，市府將在三重第二行政中心打造「新北市智慧運輸中心」，納入現有交控相關系統，也將...

幸福保衛站上路 侯：盼推廣全台

北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜昨天到中和一家超商關心情況，感謝四大超商很有愛心，協助建構更完整的...

新莊潭底溝染藍 電機廠肇禍

新北市環保局稽查員26日巡查，發現新莊區潭底溝支流被染藍，循線查獲位上游樹林區的順成電機公司，粉刷外牆時不慎將藍色油漆排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。