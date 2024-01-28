台北年貨大街 今年開辦接駁車

2024台北年貨大街前天開跑，為方便市民採辦年貨，市府首創免費接駁專車，主要來往捷運北門站、後車站，共有兩條路線，即起至2月8日每天下午1時到晚間8時15分發車。

市長蔣萬安昨天走街拜年，到台北後站商圈、華陰街北車商圈及台北地下街發送「龍好運發財金」，讓民眾討個吉利，並宣布今年首度開辦年貨大街接駁專車。

蔣萬安說，過往大家辦年貨提著大包小包搭車停車很困難，因此請交通局協調接駁專車，提供方便貼心服務，讓民眾輕鬆抵達迪化街。

北市交通局表示，接駁專車即日起至2月8日，每天下午1時至晚間8時15分發車，路線A從捷運北門站、南京西路口（塔城）、歸綏街、南京西路（迪化）；路線B從捷運北門站、南京西路口、歸綏街至後車站。

另外，今年在永樂市場廣場與電商平台合作，提供台北年貨大街線上專區，民眾不只可親自體驗辦年貨的熱鬧氣氛，也能在線上採購。

北市產發局表示，年貨大街期間，「後華地」三大商圈祭出消費滿額抽大獎或限時特價6折起等優惠活動，台北地下街一號廣場及太原路與華陰街路口還有新年祈福互動裝置及超Q「寶藏龍」拍照打卡區，讓民眾體驗濃濃年味。