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空地驚見鴕鳥賣萌討食 新北追查為寵物非棄養

中央社／ 新北27日電

新北市樹林區一處空地長期飼養1隻鴕鳥，會賣萌向路人討食。市府動保處今天表示，民眾通報以為是棄養動物，經查是受正常照顧的寵物。飼主目前已搬離鴕鳥，安置在中部農場。

新北市動保處處長楊淑方下午接受中央社記者電訪表示，去年起，連續多次接獲通報，稱樹林區佳園路2段某空地圍籬內，有1隻鴕鳥常伸長脖子向路過行人討食，雖模樣很萌，但疑似是遭棄養動物。

楊淑方說，動保處前往訪查發現，鴕鳥滯留該地點已經好長一段時間；動物保護員程沛宏查訪時，被巨大飛奔而來鳥禽嚇一跳，又對搖頭討食模樣感覺好笑。

她說，鴕鳥在空地自由活動奔跑，且精神和身體健康良好，周邊也有飼料與飲水，並未受到不當對待。追查發現，鴕鳥是寵物，飼主的朋友送給他後，飼養在自己家空地上。

楊淑方轉述，飼主稱每天都當成寶貝正常照顧，並非棄養動物，且飼養大型鳥禽可以「虎虎生風」，感覺很酷，一直當成寶貝呵護。

楊淑方表示，多次接獲通報須逐一查訪，並向通報者解釋；有些民眾甚至不相信，還說「都會區空地怎麼可能會出現鴕鳥，肯定是棄養的」。

財團法人中央畜產會官網介紹，台灣飼養鴕鳥已多年，民國85年12月正式開放進口人工飼養鴕鳥；台灣區人工飼養鴕鳥協會89年成立後不斷推動，終於在93年3月，繼雞、鴨、鵝、火雞後，將人工飼養鴕鳥列為台灣第5項法定家禽。

楊淑方說，因為多次接獲通報，不斷解釋，飼主也要配合查訪不堪其擾，目前已將鴕鳥搬離，安置在中部友人的農場，賣萌場景已經成為歷史。有人還在GOOGLE地圖，將飼養地點標示「鴕鳥保護區」，但目前修改為「永久歇業」。

動保處表示，鴕鳥屬於草食性動物，對環境適應力及抵抗疾病能力強。倘若當作寵物飼養，需有適當寬敞活動空間。本案例雖是誤會，但也顯示民眾動物保護意識抬頭。

鴕鳥 棄養

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