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北市健康社宅文創季今登場 新年度青創戶徵選過完年啟動

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
健康社宅是北市府青年創新回饋計畫第一處實踐場域，青創戶2018年6月入住迄今，租約今年期滿，新年度徵選將於農曆年後啟動。圖／台北市都發局提供
健康社宅是北市府青年創新回饋計畫第一處實踐場域，青創戶2018年6月入住迄今，租約今年期滿，新年度徵選將於農曆年後啟動。圖／台北市都發局提供

北市府推動社宅發展不遺餘力，健康社宅是青年創新回饋計畫第一處實踐場域。青創團隊舉辦的年度活動「健康社宅文創季」今天登場，都發局邀請市民一起來聽音樂、逛二手市集。青創戶2018年6月入住迄今，租約今年期滿，新年度徵選將於農曆年後啟動。

都發局表示，健康社宅青創戶過去辦理生活服務照顧、手作藝術創作、親子互動、社區紀錄、社區建構等計畫，截至去年12月底，共舉辦749場活動，觸及人數達1萬3030人次，社宅住戶也感謝青創戶貢獻自身專長，為創造社區生活共容、共榮、共融努力付出。

健康社宅一年一度的文創季今天在健康社宅1區穿堂熱鬧開張，活動從早上9點30分至下午3點30分，現場有好物分享與二手市集、青創戶自組樂團表演、寶可夢卡牌遊戲比賽，以及手繪紅包袋、DIY新春透明標本書籤，為新年帶來新氣象。

都發局說，今年度青創計畫徵選預計農曆年後啟動，將公布說明會及徵選時程等資訊，有意以青創計畫入住社宅者，可以趁今天文創季活動到場與青創戶交流，更多了解計畫面向的執行建議。詳情可上臉書「台北市社會住宅青年創新回饋計畫 」查詢。

健康社宅文創季今天在健康社宅1區穿堂熱鬧登場，現場有好物分享與二手市集及手繪紅包袋、DIY新春透明標本書籤。圖／台北市都發局提供
健康社宅文創季今天在健康社宅1區穿堂熱鬧登場，現場有好物分享與二手市集及手繪紅包袋、DIY新春透明標本書籤。圖／台北市都發局提供
健康社宅文創季今天在健康社宅1區穿堂熱鬧開張，活動從早上9點30分至下午3點30分，現場有好物分享與二手市集、青創戶自組樂團表演、寶可夢卡牌遊戲比賽等。圖／台北市都發局提供
健康社宅文創季今天在健康社宅1區穿堂熱鬧開張，活動從早上9點30分至下午3點30分，現場有好物分享與二手市集、青創戶自組樂團表演、寶可夢卡牌遊戲比賽等。圖／台北市都發局提供
北市健康住宅青創團隊舉辦的年度活動「健康社宅文創季」今天登場。圖／台北市都發局提供
北市健康住宅青創團隊舉辦的年度活動「健康社宅文創季」今天登場。圖／台北市都發局提供

社宅 青創 文創 北市

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