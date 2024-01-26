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北市年貨大街今開跑 北市食安官稽查迪化街結果出爐

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「2024台灣年味在台北」今天開幕，持續至2月8日，台北市食安官李碧慧與法務局主任消保官楊麗萍今率隊稽查迪化年貨大街。圖／台北市衛生局提供
「2024台灣年味在台北」今天開幕，持續至2月8日，台北市食安官李碧慧與法務局主任消保官楊麗萍今率隊稽查迪化年貨大街。圖／台北市衛生局提供

「2024台灣年味在台北」串連迪化街等十大年味商圈，年貨大街活動今天開幕，持續至2月8日，台北市食安官李碧慧與法務局主任消保官楊麗萍今率隊稽查迪化年貨大街50家次，其中8家次食品衛生、12家攤商的商品價格標示，經輔導均已改善。

衛生局今天稽查迪化年貨大街的食品安全及商品標示共50家次，其中查核「包裝」食品標示46件、「散裝」食品標示181件，均符合食品安全衛生管理法規定，食品衛生輔導改善8家次。針對商品價格標示，法務局消保官輔導12家攤商，皆改善。 

李碧慧表示，年貨大街活動今起至2月8日，衛生局持續加強稽查，每日派員到現場輔導攤商，應符合食品安全衛生管理法相關規定，為市民把關食品安全及衛生。法務局說，消保官也會要求攤商價格及份量透明，建議消費者選購年節食品貨比三家，應仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議。

楊麗萍提醒商家，依據台北市消費者保護自治條例第9條規定「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」經依同法第39條規定通知限期改正而屆期不改正者，可處2萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。

「2024台灣年味在台北」今天開幕，持續至2月8日，台北市食安官李碧慧與法務局主任消保官楊麗萍今率隊稽查迪化年貨大街。圖／台北市法務局提供
「2024台灣年味在台北」今天開幕，持續至2月8日，台北市食安官李碧慧與法務局主任消保官楊麗萍今率隊稽查迪化年貨大街。圖／台北市法務局提供

衛生局 年貨大街 食品安全 迪化街

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