台北市人口止跌回升 港湖選區有望9+1變10席市議員

2022年台北市議員選戰，因北市人口下滑跌破250萬人，導致士林、北投區與松山、信義區兩選區的議員席次各減1席，選舉競爭更趨激烈。台北市人口近來在疫情趨緩以及樂生助養政策下，逐步回升，北市民政局預估，由於內湖人口數已位居北市第二大行政區，加上內湖、南港新生兒增加快速，未來港湖選區可望再增加1席議員。

北市人口數2018年有266萬人，但到了2022銳減到剩下250萬，以致人口流失排名第一的士林北投區，議員席次少一席，從13席變成12席，又衝擊2022年底議員選區席次，跌破250萬人後，下滑幅度最高的松山信義區，也繼士北區減1席議員，從原有10席掉至9席。

北市民政局長陳永德指出，北市人口之前跌破250萬，但現在已經從249萬回升到251萬，也不再「生不如死」，2026市議員選舉，士北、松信能否回復1席仍不一定，但內湖南港可能會增加1席議員，目前內湖區是北市人口數第二大行政區，出生率也最高，港湖區可望增加1席議員。

至於港湖區增加多少人口可增1席議員？民政局人口科長林峯裕指出，選委會會根據各行政區的人口和選區的劃分算一次。另依照公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，選舉名額將以選舉投票月前第6個月月底的戶籍統計人口數為準，不過市選委會表示，通常選舉年的前一年，就會做調查。

據統計，台北市推動樂生助養人口成長情形，112年12月台北市總人口數251萬1886人，較111年248萬681人增加3萬1205人，成長1.26%；112年出生人數1萬6027人，較111年1萬4528人增加1499人成長10.3%。

社會局長姚淑文指出，台北市出生人數從103年2萬9024人到111年1萬4528人，連續8年負成長，8年來衰退50%，直到112年才轉為正成長10.3%，顯見樂生助養相關措施有效。

民政局指出，人口遷徙部分，受疫情影響導致戶籍遷出國外者3年共計6萬5216人，已陸續回國恢復戶籍，112年國際淨遷入5萬6552人；國內縣市間遷徙部分，人口往外縣市流失情形也有減緩，111年淨遷往外縣市2萬7039人，112年減少為2萬1017人，大幅改善22.3%。