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淡水稅捐處邀大師揮毫 捐雲端發票送春聯過年

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。圖／紅樹林有線電視提供
新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。圖／紅樹林有線電視提供

再過2個星期就是傳統農曆新年，淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳由新北市稅捐處淡水分處，舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，邀請到了知名書法老師唐菁一起來寫春聯，活動時間一到，就吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。

新北市稅捐處淡水分處主任李政龍表示，為了推廣雲端發票，減少使用紙本發票，提倡環保，特別限定只能捐雲端發票，或新申辦手機條碼，就可以換取大師的春聯，另外再多捐發票可以領取許多的生活物資，包括了洗碗精等等，讓捐發票換春聯，還能夠做公益一舉兩得，稅捐處淡水分處也說，希望在農曆年節到來，提前讓大家感受過年氣氛。

主任李政龍說，這一次邀請到唐菁老師，也是稅捐處書法社團的老師，來為現場民眾寫春聯，只要捐贈雲端發票3張或是現場由稅處人員代為申辦發票載具就可以獲得，就可以換取一幅春聯，而這些發票將會捐出去給弱勢團體，希望在送春聯的同時，還能夠集合社會愛心，做公益。

雲端發票 春聯 書法 淡水

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