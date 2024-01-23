過尾牙吃刈包 汐止湖光里長輩共餐好歡樂

汐止區湖光里每個月兩次共餐，這一週剛好碰上尾牙，所以，今(23)日里辦公處準備了刈包請長輩們吃，當天汐止區長林慶豐也到場一起包刈包同樂，長輩吃的好開心。

汐止區湖光里每個月兩次共餐，這次菜色很不一樣，尾牙到了，志工們包了好多的刈包請長輩們吃，汐止區長林慶豐這一天也到場同樂，做完運動包刈包，將一早蒸好的刈包攤開，然後包入餡料，有花生粉、酸菜、香菜，還有一片前一天就滷好的控肉。

湖光里長杜金泉說，今天剛好辦理共餐，以前農村社會、士農公商為了慰勞一年的辛苦，會辦尾牙犒賞員工，刈包就像饅頭切了一半，裡頭包了很多東西，像豬肉、香菜、酸菜還有花生粉，像一個包子裝滿滿，代表新的一年錢也能裝滿滿，財源滾滾而來。

汐止區長林慶豐表示，很開心來湖光里和長輩一起歡度尾牙，今天也特別帶了今年新北市的春聯「吉龍舞春」，預計所有的好朋友在龍年都能「錢都有剩」，今天也很謝謝里長跟志工準備好吃的餐食，特別是有非常美味的刈包，祝福所有長輩都平安。

儘管氣溫驟降又下雨，天氣冷颼颼，不過，湖光里的長輩還是很熱情，走出家門到活動中心共餐，里辦公處也準備刈包和長輩過尾牙，是年節習俗，財運滿滿，長輩都好開心，現場志工也準備了肉羹湯，喝了身體暖呼呼，還有炒米粉、高麗菜等等，再配上一個刈包菜色豐富，值得一提的是，當天也有熱心民眾提供蛋糕，幫元月份的長輩慶生，儘管寒流來襲，不過，湖光市民活動中心好溫暖。