寒冬送暖！北市社會局隔3年再辦餐會 55名監護兒少團圓

農曆過年即將到來，因疫情停辦三年的監護兒少歲末團圓，今天復辦，身兼55名監護兒少監護人的台北市社會局長姚淑文也特別準備活動場館門票，送給孩子們，也感謝寄養父母、社工、工作人員一年來的幫忙，除了與孩子們聊天，姚也勉勵，在場所有的孩子，別因出身而自卑，勇敢面對社會的挑戰，她將是最堅強的支持和最溫暖的依靠。

社會局表示，過往農曆年前都會邀請監護兒少齊聚一堂，分享一年來的成長點滴，但因疫情影響而停辦三年，今年再度在小朋友最喜歡的牛排店舉辦，局長姚淑文特別為55位監護兒少準備新年禮物，每人兩份兒童新樂園、天文館及科教館聯票，讓孩子可以邀請朋友或寄養父母，新春假期可以觀察。

現場也有寄養兒童和青少年分享一年近況，今年17歲的阿倫表示，自己去年開始在麥當勞打工賺錢，年中開始到外面生活，期盼自己能夠趕快獨立，對社會貢獻；6歲的阿明在寄養媽媽照顧下，成長狀況良好，現在還學會幫忙折衣服、洗碗。

社會局說，監護的孩子是因家庭發生重大變故、父母缺乏親職能力及嚴重不當對待，這些孩子多數伴隨著特殊身心狀況及行為問題，姚淑文說，因為有一路陪伴的社工、無私奉獻的寄養父母及安置機構人員，監護兒少才得以重新在充滿愛與關懷的環境中修復傷痕、平安且快樂地成長。