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護理之家不續約…家屬憂植物人成人球 應曉薇急請北市安置40名住民

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員應曉薇。圖／報系資料照
北市議員應曉薇。圖／報系資料照

新北一間護理之家，因租約到期將停止照顧合約案，台北市議員應曉薇接獲陳情，有民眾的母親是植物人，領有極重度身心障礙手冊，合約僅到2月29日，經親朋好友緊急幫忙才找到新店的護理之家，但仍有約40名住民受影響，她要求北市社會局應配合協助提供媒合安置機構。北市社會局指出，設籍北市長者大多已陸續完成轉介安置。

應曉薇說，陳情人安排母親住在新北市板橋護理之家，但是近日護理之家通知住民家屬，因位於5樓房東與護理之家協商失敗不予續約，雙方合約只到今年3月15日，5樓的住民與護理之家合約也需「被終止」，陳情人即表示母親的合約僅到2月29日，年關將至，經過親朋好友緊急幫忙，終於在本周找到新店的護理之家。

應曉薇表示，經她團隊了解，該安養中心居住於5樓受影響的住民約有40位，陸續遷離中，她要求北市社會局配合提供媒合安置機構。她說，原護理之家有合約困難，應該主動提早協助住民能轉換安養中心，在地政府相關局處也可出面協助，即使有難處房東不續約，總讓人有不近人情之感，如果本案家屬無法順利為母親找到新的安養院，母親恐淪為人球，當然讓家屬及同住在五樓的家屬，都深覺不被尊重。　　

應曉薇指出，高齡時代，長照機構的營運仍應有良心，再有不得不的理由，都應該提前協助家屬尋找新護理之家及搬遷，與房東個人的合約問題影響病人的照顧，傷害住民的尊嚴。尤其無自理能力的植物病人際遇心酸，各地方政府都應定期監督安養中心營運情況，避免再發生可能安置中斷的情況。

北市社會局表示，接獲議員轉介案件後，社福中心社工已提供案家福利資訊及可入住之機構建議名單，陳情民眾家屬剛轉入新北轄內其他護理之家，另經聯繫該護理之家所收住設籍台北市長者，也已陸續完成轉介安置，尚有2名正媒合中，社會局將積極追蹤提供幫助。

應曉薇 長照 安養院

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