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新北大都會公園揮毫迎新春 大年初一發財金添好運

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
農曆龍年春節即將到來，新北最大的高灘地區域大都會公園將於周末舉辦迎春揮毫活動，讓民眾快樂迎接龍年。圖／新北高灘處提供
農曆龍年春節即將到來，新北最大的高灘地區域大都會公園將於周末舉辦迎春揮毫活動，讓民眾快樂迎接龍年。圖／新北高灘處提供

農曆龍年春節即將到來，新北最大的高灘地區域大都會公園將於周末舉辦迎春揮毫活動，讓民眾快樂迎接龍年，而大年初一還將發放新年發財金，讓民眾走春拜年時，也能賺褔氣、添好運。

高灘處指出，新北大都會公園重新觀光市集歷年都舉辦「揮毫贈春聯」，是重要歲未迎新活動，今年將於28日上午9時至11時30分舉行，邀請書法老師錢瑞英、李存禾、廖美蘭三大書法大師現場揮毫，贈送民眾龍年好運春聯加持賀歲金句，帶來一整年的好運。市民除可免費領取，也可自備迎春創意佳句讓大師揮毫，創作獨一無二的春聯。

高灘處提到，重新觀光市集於龍年的大年初一，還將舉辦「財神爺降臨歡贈新年發財金」活動，在上午9時30分起，由財神爺現場發送象徵好運來的運轉發財金，每小時免費發送300份，共計發送3個梯次，數量有限，送完為止；讓民眾走春拜年時，也能賺褔氣、添好運。

高灘處長張修銘表示，家家戶戶每逢過年貼春聯，除增加節慶感，也沿襲傳統的習俗信仰，為新年祈褔、辟邪的寓意；活動藉由書法大師們的親手春聯書寫，推廣傳統文化藝術的傳承，也帶動觀光人潮；活動除有年節氣氛，也能感受新北大都會公園周邊多樣化休憩設施及場域。

農曆龍年春節即將到來，新北最大的高灘地區域大都會公園將於周末舉辦迎春揮毫活動，讓民眾快樂迎接龍年。圖／新北高灘處提供
農曆龍年春節即將到來，新北最大的高灘地區域大都會公園將於周末舉辦迎春揮毫活動，讓民眾快樂迎接龍年。圖／新北高灘處提供
農曆龍年春節即將到來，新北最大的高灘地區域大都會公園將於周末舉辦迎春揮毫活動，大年初一還將發放新年發財金，讓民眾走春拜年時，也能賺褔氣、添好運。圖／新北高灘處提供
農曆龍年春節即將到來，新北最大的高灘地區域大都會公園將於周末舉辦迎春揮毫活動，大年初一還將發放新年發財金，讓民眾走春拜年時，也能賺褔氣、添好運。圖／新北高灘處提供

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