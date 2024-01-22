北市年貨大街26日開張 免費接駁北門上車四大商圈採購

農曆年節將至，台北年貨大街已摩拳擦掌，準備在1月26日迎接顧客。台北市副市長林奕華介紹，今年串接十大商圈，細分成四大「一條龍」，並首創限定免費接駁車從1月26日起至2月8日提供載運，且迪化街消費滿額，即有機會抽中好禮，若不想人擠人，也有蝦皮購物、Uber Eats線上採購。商圈業者預估今年業績再長三成。

記者會中，一字排開十大商圈的特色，以及四大「一條龍」。包含迪化街年貨一條龍、新鮮食材一條龍的榮濱商店街，以及3C、服飾、禮品等美好生活一條龍，以及豐富小吃文化的饗樂一條龍，方便民眾採買年菜時，也能除舊佈新。

林奕華說，台北年貨大街最具代表性的迪化街，距今已29屆，串接商圈之餘，今年更首次推出免費接駁車，提供民眾快速從捷運北門站抵達迪化街、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街，不用帶著大包小包跑遍各商圈。

同時，線上採購年貨正夯，林奕華介紹，延續與蝦皮購物合作，曝光超過百家北市各大年味商圈特色店家，並且首次攜手Uber Eats推出精品年貨專區，拜年伴手禮俱全，更享有堅果禮盒75折、進口花菇禮盒85折等優惠，現場也能打包運送。

北市產發局補充，今年在永樂廣場設有「龍來抓紅包」夾娃娃機活動，分別在1月26日到2月8日的下午1點到晚上8點，現場拍照分享到社群或迪化街商圈消費滿額，就有機會夾到智慧壓力鍋、蝦皮購物禮券等總價超過150萬元好禮。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，今年過年僅放7天，民眾多半會留在國內走春拜年，加上疫情退燒，旅遊報復性成長，聚在一起，吃也會成長，樂觀估計業績會較去年成長3成。