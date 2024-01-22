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奇美博物館8把名琴同台 復刻經典競演3月23日台北重現

中央社／ 台南22日電
奇美提琴音樂饗宴移師台北登場，推出8把古老名琴同台演出。圖／奇美博物館提供
奇美提琴音樂饗宴移師台北登場，推出8把古老名琴同台演出。圖／奇美博物館提供

奇美博物館擁有大量名琴收藏，除陳列展示、出借，並每年舉辦提琴音樂饗宴，2022年推出的「製琴聖殿．名琴競演」音樂會今年3月23日移師台北，重現8把絕世名琴同台競演經典時刻。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，2022年推出的「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，祭出義大利兩大提琴發源地「克里蒙納」、「布雷西亞」的絕世名琴同台，並由奇美博物館資深提琴顧問鍾岱廷分享名琴故事，打造結合聽覺與視覺的頂級盛會，引發熱烈迴響，門票24小時內銷售一空。

館方指出，為滿足北部樂迷期待，館方決定到北部表演場地舉行，將於3月23日在台北誠品表演廳復刻登場，重現8把絕世名琴同台競演經典時刻。

奇美博物館指出，這場音樂會仍將由鍾岱廷進行提琴導聆，鍾岱廷管理維護奇美名琴近20年，對世界各地名琴如數家珍，此次將分享製琴雙城的不同流派與名琴故事；此外，並邀請活躍於古典樂領域的音樂工作者吳毓庭進行樂曲導聆，並於提琴導聆後與鍾岱廷進行對談，引領觀眾更了解提琴專業領域。

奇美博物館指出，音樂會演奏由知名小提琴家梁茜雯擔任音樂策劃，帶領3名傑出音樂家黃裕峯、王瑞、李建樺共同演出，上半場曲目以巴洛克時期音樂為主，呼應提琴的古老年代；下半場以弦樂四重奏為主，突顯克里蒙納與布雷西亞的迥異特色，盼讓聆賞者感受最純粹的琴音之美。

奇美博物館 音樂會 西亞

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