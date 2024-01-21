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寒假限定生態旅程 來貢寮海洋資源復育園區看九孔寶寶

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
九孔寶寶（紅色箭頭處）在浪板上四處覓食微矽藻。圖／新北市漁業處提供
九孔寶寶（紅色箭頭處）在浪板上四處覓食微矽藻。圖／新北市漁業處提供

寒假開始，不少家長會安排多元行程。新北市漁業處推薦，可來海洋資源復育園區來趟海洋教育導覽行程，認識東北角特有的九孔、魚類、珊瑚等海洋生物，園區會讓民眾近距離接觸及觀察了解海洋生物，還可以看到九孔寶寶。

新北市貢寮區是九孔鮑產業發源地，每年11月是繁殖期，海洋資源復育園區工作人員利用人工繁殖技術，提升九孔受精率及孵化率，將受精卵灑入育苗池中，九孔寶寶初期為2至5天浮游期，之後便附著在育苗池內的浪板上。

漁業處表示，矽藻是九孔寶寶最愛的食物，營養價值高，最適合九孔寶寶食用，市府規畫導覽解說園區魚介貝類繁養殖、培育及放流重要性，增加海洋資源，也讓民眾對海洋資源保育的觀念向下扎根。九孔寶寶會待在浪板上的期間約至元宵節過後，每年的寒假才能近距離觀察到九孔寶寶。

另外，海洋資源復育園區培育室還設有海洋生物觀察池，展示東北角潮間帶常見海洋生物例如海星、海膽、海參、陽燧足、珊瑚及九孔等海洋生物，民眾可趁寒假帶著家人來趟有趣的生態旅遊，預約網址: https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40

漁業處表示，海洋資源復育園區參訪時間約60至80分鐘，結束後還可以到附近的卯澳漁村欣賞海堤彩繪、到馬崗漁村看有「魔鬼洗衣板」之稱的馬崗潮間帶，到三貂角燈塔遠眺遼闊的太平洋，最後再去澳底漁港吃海鮮。

新北市漁業處推薦，可來海洋資源復育園區來趟海洋教育導覽行程，認識東北角特有的九孔、魚類、珊瑚等海洋生物。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處推薦，可來海洋資源復育園區來趟海洋教育導覽行程，認識東北角特有的九孔、魚類、珊瑚等海洋生物。圖／新北市漁業處提供
復育園區導覽活動中，可以跟海洋生物零距離接觸體驗，大受歡迎。圖／新北市漁業處提供
復育園區導覽活動中，可以跟海洋生物零距離接觸體驗，大受歡迎。圖／新北市漁業處提供

寒假

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