打造友善河濱路廊 新北三重同安陸橋點燈
為解決人行動線照明昏暗問題，透過簡約設計串起堤內外空間，提供民眾更安全跨堤陸橋，新北市高灘處上月改善三重區「同安陸橋」橋體及附屬友善電梯，加強夜間照明系統，也提升動線安全，對騎乘或散步民眾都更友善。
高灘處長張修銘表示，同安陸橋橫跨環河南路，長度約60米，主要串聯同安櫻花公園及淡水河畔公園，也串聯了空軍三重一村及忠孝碼頭，是使用率很高的一座跨堤陸橋。此次改善增加電梯內照式燈箱及陸橋沿線畫設彩色標線，建置更為明顯及舒適之人行陸橋環境空間，並透過簡約設計增添電梯照明外，更重新上漆妝點原有陸橋橋體及其自明性。
同安陸橋繼2017年啟用電梯後，電梯可直接乘載民眾或輪椅使用者到8米高的陸橋上，取代原本的斜坡道、樓梯。同安陸橋至河濱公園往北可到五股、八里，往南可藉由新北大橋到新莊、板橋，也可由同安陸橋至市區側的同安公園賞櫻或造訪空軍三重一村。
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