汐止替代役專業強 開舒壓課療癒公所員工

為了幫助員工紓解身心靈壓力，今(18)日汐止區公所特別結合替代役男的專業，開設心理紓壓課程，由擁有諮商心理師證照的替代役擔任講師，讓員工在繁忙的公務中能夠適度紓解工作壓力，排解日常生活情緒，現場也帶大家做專屬於自己的香氛噴霧，很療癒。

汐止區公所創新結合替代役專業，讓他們在服役期間發揮各領域的專業長才，這次辦理的「手作香氛療癒噴霧課程」是由85年次的役男劉逸晉擔任講師，他是國立暨南大學諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商碩士，並持有諮商心理師證照，這次課程內容包含壓力與自我調適、介紹精油香氣，以及香氛噴霧手作活動，讓員工在身心靈上都能釋放壓力。

當天準備了14種精油讓大家體驗，將聞到的味道用想到的畫面或是故事寫下來，汐止區長林慶豐也一起上課，並且紀錄味道，他說今天大概認識了10種的精油，有花香果香以及調合式的精油，比較有深刻體驗的就是白麝香，讓自己感覺到非常的放鬆很溫暖，另外就是玫瑰香氣，讓自己回想青少年時期的感受，覺得很陽光、很放鬆。

汐止區公所員工劉味沛說，很喜歡今天的課程，試了很多的香味，在聞的時候都會想會出現在那個場景，也把它寫下來，像我比較喜歡的就是桂花跟檀香，檀香聞起來就像在寺廟裡靜修的感覺，桂花對我來說就是在夏天的下午淡淡的清香，也做了屬於自己的香氛，就是加入了這兩種精油，也把這自己的香氛取名叫靜修院。

替代役劉逸晉指出，今天就是用自己心理諮商的專業帶公所同仁們一起體驗放鬆香氣製作的課程，希望大家在製作香氛的過程，都能夠獲得身心靈的放鬆體驗，現代人多多少少都有壓力，這是一件很樂觀的事情，因為大家對於生活都是有要求有目標的，所以，大家開始注意心理健康是一件非常值得鼓勵的事，壓力大的話就懇請大家、鼓勵大家都可以找尋適合自己的紓壓方式，因為現在這個年代已經跟過去以往以勞力為主去求吃穿已經不太一樣囉。

汐止區長林慶豐表示，相當重視公所同仁的身心健康，希望大家透過這兩個小時的心靈舒壓課程，能好好放鬆身心，並學習自我覺察身心狀況、學會自我照顧，以及找到適合自己排解壓力的方式，以達到身心狀況的平衡。