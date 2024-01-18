北市警監視器5.5億傳輸費初審通過 有但書「須實支實付」

台北市警察局每年都會先遭暫時擱置的「監視器網路傳輸費用」預算，今年編列5.5億送市議會審議，仍被議會警政衛生委員會以價格過高為由暫擱。由於警察局與廠商「台灣智慧光網」日前商談破裂，委員會上午決議先通過預算，另設但書，傳輸網路費在不違背契約及各項傳輸品質條件下，依照市府核定費率「實支實付」預算始得動支。

北市府網路服務在前市長郝龍斌任內簽訂BOT案，由台智網提供，合約25年，至2036年12月30日，各局處可依業務需要，使用台智網一般約或依需求另立專約，警局考量各項設備所需網速不同，2017年1月與台智網簽訂錄影監視系統專用傳輸網路服務費的專約。

台智網去年8月報價時，市警局發現同樣網速的規格，專約價格比一般的高出許多，重新計算後僅需要4.6億預算，比原編列的5.5億價差高出9000萬，議會上個月審議時，引發討論，先以「撙節」為由將預算暫擱，希望將預算減少至4.6億。今天上午再審，在委員會又引發熱烈討論，議員一致認為撙節預算合情合理，每個人都支持。

議員林世宗說，這個BOT案一簽就是25年，現在監視器的功能一代比一代強，但傳輸價格卻是愈來愈低，以幹線型的傳輸為例，去年60G只使用25G，未來應採「實支實付」。

議員游淑慧表示，若警察局沒有替代方案，價格永遠吵不完，且廠商態度強硬，還嗆「市長能禁得起監視器3天斷訊？」為什麼市府其他局處的光纖都有備援系統，警察局卻沒有。

由於市府與台智網經過5次協商都不順利，委員會討論後，主張現有5.5億預算不刪減，朝「實支實付」把預算降低，但書是警察局113年錄影監視系統傳輸網路費，在不違背契約及各項傳輸品質條件下，依照市府核定費率實支實付，預算始得動支。