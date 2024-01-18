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天燈翻山越嶺跨境到基隆 民虧「願望已殞落快來認領」
疫後觀光潮來臨，官方估計去年新北市迎來130萬位國際旅客，不少旅客也慕名到新北市平溪區施放天燈，日前才有天燈疑因下雨飛不起來卡在民宅屋頂燃燒，昨又有寫滿日文字的天燈飛到基隆巿暖暖區，引發製造垃圾及安全疑慮，民虧「許願降落快來認領、願望已殞落」，下月即將舉辦天燈節，觀光局表示已跨局處協調安全工作計畫，以兼顧安全並發揚傳統文化為目標。
新北平溪區因天燈文化，成為國際旅客到新北旅遊的熱門景點，近來疫後旅遊復甦再度吸引日、韓等國籍遊客前往。日前才有天燈疑因下雨導致天燈飛不起來在民宅屋頂燃燒。昨臉書「基隆人日常」又有天燈疑似飛越7公里降落在基隆暖暖，民狂虧「迷途的天燈，從平溪飛越山頭來到暖暖降落，那位先生小姐你許的願己降落趕快來認領吧！」
網友也留言表示「原來垃圾可以飛這麼遠、花錢讓垃圾飛上天我是不懂啦、很容易引起火災、願望已殞落、空降血滴子」。不過平溪區有許多居民已回收天燈木框為業，回收清洗後歸還天燈業者，價格約10至15元。
施放天燈引發安全問題，面對下個月即將舉辦大型天燈節活動，新北市觀光局表示，新北市府訂有「新北市天燈施放管理辦法」，規劃特定區域作為天燈施放的地點，2024新北巿平溪天燈節活動依規定擬訂有大型活動安全工作計劃，另相關活動場域滅火器配置、消防人員人力進駐等均符合規範。天燈節已成為國際級重要節慶文化活動，持續以兼顧安全並發揚傳統文化為目標，帶動地方觀光相關產業發展。
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