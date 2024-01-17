推廣茶道文化 平溪老人會邀大家無我品茶

平溪區老人會長年推廣茶道文化，更成立茶道文化班，讓更多老人會會員了解茶文化，今（17）日特地和台灣茶協會，歡樂自在茶道教室共同展示無我茶會，透過泡茶，奉茶，喝茶，讓學員更了解茶道文化。

平溪農業以茶為大宗，因此地方除了種植茶葉，也積極推廣茶道文化，邀請專業品茶師教導在地長者學習如何泡茶，了解各種茶葉的特性，並邀請一起來品茶，期盼增進民眾對茶葉的生產和泡茶奉茶等文化精神的認識，進而身體力行多多喝在地生產的好茶。

平溪區老人會理事長林珂竹說，無我茶會的形式是大家攜帶簡便茶具、自備茶葉與熱水，席地圍成一圈，人人泡茶、人人奉茶、人人喝茶。無我茶會從泡茶開始到結束為止，都不可以說話，希望大家藉此安靜下來好好泡茶、奉茶、喝茶。同時，席間無語也是一幅很美的畫面，大家一個動作接一個動作進行，就像一條無形的絲帶牽引著，展現一波又一波的律動，這是無我茶會講求「培養默契，體現團體律動之美」的精神。

老人會的長者也說，平常在家會泡茶喝，但進而學習茶道文化，不但可以喝好茶，也可以修身養性，大家以茶會友，讓自己的老年生活增添樂趣。