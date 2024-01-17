汐止暖心里長回鄉送茶葉蛋 發助學金鼓勵學子

一袋袋的茶葉蛋香味四溢這可不是超商的，來自新北市汐止區長青里里長陳建興自己製作「里長ㄟ茶葉蛋」，這次里長陳建興帶著上百顆的茶葉蛋連續第四年回到家鄉金山，要送給金山與萬里7所國小，將近60位的學童，每個人一袋茶葉蛋還有六百元的助學金紅包，希望能夠鼓勵學生努力向學，也感受社會對於偏鄉學子的溫暖關懷。

里長ㄟ茶葉蛋相當有名，許多人都聞香到里長服務處詢問，汐止區長青里長陳建興表示，今年製作茶葉蛋使用金盞花草本飼養的機能紅蛋，加上牛奶蒲等名貴料理包滷作而成，營養價值更高，也是給學生更好的茶葉蛋，再加上自己母親的喪葬補助費，搭配其他善心人士捐款，給每位孩子紅包。另外金山區長也全程陪同發送茶葉蛋，更加碼送給小朋友文具禮包。

汐止區長青里長陳建興說，自己本身也是金山國小畢業，特別回饋國小的小學弟、妹，因此特別親手滷製茶葉蛋，為孩子們增添營養，還有助學金。

金山區長劉昌松表示，感謝里長每年都沒有忘記金山家鄉的學子，這次也跟著里長一起走訪學校，趁著學期末跟孩子們勉勵打氣，而學生在學期末、過農曆年之前，得到最溫暖與實質的祝福，也是孩子們過年最好的禮物，期許孩子們都能夠沒有後顧之憂地在學業上，未來行有餘力時也記得要回饋社會幫助更多有需要的人。