淡水益品書屋講座精彩不斷 勇闖極地走出憂鬱症

為了讓來訪益品書屋的民眾能夠學習到更多，館方邀請到效果升學書局董事長，也是憂鬱症關懷協會創會理事長林明政，透過他以勇闖高難度的世界三極-南極、北極與西藏，將曾是「重度憂鬱症」的成功的故事，如何走出多年憂鬱症困擾，更讓大家一睹極地之美。

益品書屋館長陳蓉芬表示，這次邀請到曾是「重度憂鬱症」的成功企業家，也是公益旅行攝影師林明政，過去環遊世界近90個國家，更勇闖高難度的世界三極-南極、北極與西藏，用攝影記錄自然的奇觀美景，旅遊探險更改變他的視野與價值。

益品書屋表示，他以精彩豐富的旅行故事激勵人心，帶領大家到難以到達的南極與北極，體驗自然美景與生命的價值意義。也希望透過這次的講座，能夠將帶給來參與的民眾除了享受咖啡與書屋的氣氛外，還可以有更開闊的人生視野。

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