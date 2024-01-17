YouBike前30分免費一讀過了！蔣萬安：有可能過年前上路

台北市長蔣萬安競選政見提出YouBike前30分鐘免費，北市議會交通委員會昨天審查預算過了一讀，將送大會二、三讀。媒體今天問蔣萬安，如果大會通過三讀後，是否有機會農曆年前YouBike前30分鐘免費上路，送台北市民一分新年禮物？蔣萬安今表示，有可能，但還是需要看議會審查過程，還有系統能加速完成調整，就會對外宣布。

蔣萬安今天上午出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交，對於議會交通委員會通過前30分鐘免費預算，蔣說，首先要謝謝交通委員會支持前30分鐘免費預算，希望讓綠運輸最後一哩路YouBike成為市民朋友最實惠的選擇，會在交通局預算在議會大會確定通過之後，及完成相關系統調整，就會正式對外宣布這個好消息。

為了避免民眾會有借不到車的困擾，蔣萬安說，北市府透過大數據分析、智慧化管控上也有成效，去年11月開始先針對士林信義兩區示範，12月這兩區見車率已達90%，從今年1月開始就會擴及全北市智慧化管控，當然也會根據大數據分析的基礎，滾動調整修正，讓市民用車體驗會更好。

對於是否可能農曆年前上路前30分鐘免費？蔣萬安說，有可能，但是需要看議會審查的過程，還有系統能加速完成調整，就會對外宣布。