快訊

大二父罹癌體會現實苦 蔡博丞創新舞團經營紅回台灣

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

YouBike前30分免費一讀過了！蔣萬安：有可能過年前上路

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安競選政見提出YouBike前30分鐘免費，北市議會交通委員會昨天審查預算過了一讀，將送大會二、三讀。媒體今天問蔣萬安，如果大會通過三讀後，是否有機會農曆年前YouBike前30分鐘免費上路，送台北市民一分新年禮物？蔣萬安今表示，有可能，但還是需要看議會審查過程，還有系統能加速完成調整，就會對外宣布。

蔣萬安今天上午出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交，對於議會交通委員會通過前30分鐘免費預算，蔣說，首先要謝謝交通委員會支持前30分鐘免費預算，希望讓綠運輸最後一哩路YouBike成為市民朋友最實惠的選擇，會在交通局預算在議會大會確定通過之後，及完成相關系統調整，就會正式對外宣布這個好消息。

為了避免民眾會有借不到車的困擾，蔣萬安說，北市府透過大數據分析、智慧化管控上也有成效，去年11月開始先針對士林信義兩區示範，12月這兩區見車率已達90%，從今年1月開始就會擴及全北市智慧化管控，當然也會根據大數據分析的基礎，滾動調整修正，讓市民用車體驗會更好。

對於是否可能農曆年前上路前30分鐘免費？蔣萬安說，有可能，但是需要看議會審查的過程，還有系統能加速完成調整，就會對外宣布。

蔣萬安 YouBike

延伸閱讀

泰勒絲今年無法大巨蛋開唱 蔣萬安嘆可惜：爭取下一次

影／自爆會跳科目三 蔣萬安：若能舞統台灣 台流早統一對岸

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

傳黃珊珊再戰北市長交鋒？ 蔣萬安用10個字回應...

相關新聞

YouBike前30分免費一讀過了！蔣萬安：有可能過年前上路

台北市長蔣萬安競選政見提出YouBike前30分鐘免費，北市議會交通委員會昨天審查預算過了一讀，將送大會二、三讀。媒體今...

泰勒絲今年無法大巨蛋開唱 蔣萬安嘆可惜：爭取下一次

美國流行歌手泰勒絲舉辦世界巡迴演唱會，全球歌迷為之瘋狂。有民間團隊與泰勒絲團隊洽談2月日本與3月新加坡站巡迴空檔，是否有...

平溪天燈節 龍年7大亮點

平溪天燈節2月17、24日元宵節分別於平溪國中、十分廣場登場，新北觀光局昨宣布7大活動亮點，邀民眾迎接龍年。

砸14億 嘉里大榮汐止打造物流據點

嘉里大榮攜手新北市府在汐止斥資14億元建置物流廠房，有常溫物流、醫藥配送、醫藥冷鏈物流等中心，將強化新北發展物流經濟及生...

議會臨會侯友宜報告？ 藍綠動員備戰

2024總統大選落幕，新北市長侯友宜馬上回歸市政，本月23日將開臨時會，府會關係引發討論。民進黨團籲侯藉機修補府會關係，...

新北招考清潔隊員、駕駛 年前網路報名

歲末年終適合轉職，新北市環保局昨天公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。