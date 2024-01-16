北市23處藝文場館融入桌遊 易讀教具照顧心障者

無障礙環境除了硬體設施，還須考量知識可近性等軟體層面。台北市文化局指出，為推廣文化平權，製作「易讀行動教具箱」，讓孩童及心障者透過玩桌遊認識23處藝文場館。

台北市文化局考量藝文館所擁有豐富多元文化內容，但對於心智障礙者往往資訊太過複雜，而難以體會場館魅力，從2018年開始為心障者量身訂做易讀導覽手冊，目前已有李國鼎故居、紀州庵文學森林、新芳春茶行等23處場館製作完成。

文化局今天發布新聞稿表示，為使教育工作者在教學現場有更多輔助工具，將23處文化場館的易讀手冊內容，轉譯製作成易讀行動教具箱，內含大富翁、接龍及拼圖3款桌遊，讓各程度的學生都能投過遊戲認識各館所故事及特色。

文化局介紹，例如大富翁桌遊主題為「變身！成為＿的一天」，玩家將擔任賣茶的人、演戲的人等角色，途中不時抽取任務卡或冒險卡，須正確回答場館外觀特色、歷史人物或事件等才能順利前進，還可能抽到館所停電甚至休館等特殊情況。

文化局表示，易讀教具箱在製作前後皆辦理論壇及工作坊與身心障礙團體、學校教師共同討論，並邀請孩童及智能障礙青年體驗教具，同時培訓文化館所人員、學校教師易讀系統的應用及推廣方式。

文化局指出，易讀教具箱即日起開放學校機關、社福單位或符合教育推廣目的者免費租借使用，詳細資訊可上台北市文化局網站易讀專區查詢。