新北投開票所無身障坡道 選務人員批不適合設票所
新北市板橋區埔墘國小101教室第1385投開票所，今有不少民眾前往投票，但該投開票所設置在階梯上方，許多年長坐電動三輪車無法順利抵達，選務人員不敢拒其投票只能幫抬電動車，不滿「萬一出事人跌倒，小小主管我們無法負責」，新北市選委會則表示將轉達公所改善。
今北台灣天氣晴朗，投票情況踴躍，不少年長者也坐電動車出門投票，但部分投開票所未設置身障坡道，導致選務人員成為搬運工。
新北市板橋埔墘國小101教室為第1385號投開票所，該票所設置在階梯上，遇乘坐電動三輪車長者投票，選務人員只能協助其搬運電動車。但選務人員不滿表示「我們無法不給身障人士投票，但電動車連人重量，萬一出事人跌倒，小小主管我們無法負責。真的不適合設投票所。早上已抬身障電動機車二部，需4至5名壯漢，建議該教室以後不要設投票所。」
新北市選委會對此表示，將要求板橋公所改善，避免類似情況再度發生。
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