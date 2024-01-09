造勢晚會找車位撞到婦人 李正皓發文說清楚事情始末

經常在政論節目出現的名嘴李正皓，日前晚間開車至新北市中和參加民進黨籍立法委員候選人吳崢的造勢晚會，當李正皓正在尋找車位時，不慎撞上1名在路邊步行的68歲吳姓婦人，吳婦被撞後當場倒地。李正皓稍早在臉書發文，說明事件前因後果。

李正皓表示，上周五出席吳崢選前之夜時，在工作人員引導下，以時速5公里左右的速度穿越人群，開往安排的車位時，可能是人潮擁擠，或被他車子的照後鏡勾到，導致一位在造勢場合的大姐跌倒。

李正皓說，發現這件事後，他第一時間請警方協助叫救護車送醫，在上台致詞之後接受酒測與筆錄，酒測值為零，隨後馬上趕往雙和醫院探視，並表達所有該負的所有責任都會負起。