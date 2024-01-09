捷運萬大線土城地下段簽約 最快3月動工

串連新北中和、土城及樹林的捷運萬大線離開通更近一步，北市捷運局表示，萬大線土城地下段（CQ880A區段標）今天正式與營造商簽約，最快3月動工，工期約8.5年。

萬大線第2期工程由新北土城金城路銜接至板南線土城站、中和新蘆線迴龍站，全長13.3公里，共設13座車站，分為CQ880A、CQ880B及CQ890區段標施作，其中CQ880A區段標在去年決標、CQ880B區段標仍在備標、CQ890區段標已在民國111年開工。

台北市捷運工程局第二區工程處發布新聞稿表示，CQ880A區段標在歷經4次流標後，去年12月1日由遠揚營造工程及日商岩田地崎營造共同投標，以新台幣115.9億元得標，並在今天正式簽約。

二工處說明，CQ880A區段標工程範圍自萬大線第一期LG08站西側延伸至土城區金城路出土段，沿線共設2座地下車站（LG09及LG10）、3段潛盾隧道及1段明挖覆蓋隧道出土段，路線長度約為2.84公里，最快3月開工、工期約8.5年。

二工處指出，工程出土段鄰近斬龍山文化遺址，為避免施工中因挖掘到遺址而須進行搶救、保護，捷運局已在民國110年委託專業考古團隊完成試掘作業，施工後也會持續監看。

捷運局表示，市場面臨缺工缺料、國內工程量飽和及俄烏戰爭等國內外不利因素夾擊，此標案得以決標，除了感謝廠商願意支持公共建設，也展現市府推展大眾運輸建設的決心，期待CQ880B區段標能順利決標，讓萬大線第2期工程全面動工。