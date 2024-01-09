海巡隊員倒垃圾弄丟婚戒！淡水清潔隊翻垃圾堆找回 失主免跪算盤

婚戒是婚姻的見證，淡水有一名海巡隊隊員整理隊上垃圾時，不慎把結婚金戒連同垃圾一起丟到垃圾車，嚇得向淡水清潔隊求助，清潔隊長劉明媚、領班張進義與垃圾車司機忍著惡臭，在垃圾堆中找出戒指，終於讓失主鬆了一口氣，眾人戲稱「回家不用跪算盤了」。

新北市環保局表示，淡水區清潔隊5日下午4時19分接獲某海巡隊來電表示，下午2時20分左右海巡隊同仁交付垃圾給垃圾車時不小心連同結婚金戒指一起倒了，失主回到辦公室後才發現婚戒遺失，心急如焚，緊急請求清潔隊員幫忙尋找。

清潔隊長接獲消息後，請失主先至垃圾場稍作等待，請領班協助，待垃圾車循線結束收運後，與垃圾車司機陪著失主一起至垃圾場尋找金戒指。

當日垃圾車收運結束返回場區，隊員隨即升高車斗將垃圾車內的垃圾排出，眾人在散落一地的髒亂垃圾中，一起翻找金戒指。隊員將垃圾袋一一破劃破，忍著撲鼻的惡臭，如海底撈針一般，仔細翻找，所幸天助自助，終於尋回具有紀念意義的結婚金戒指，讓失主鬆了口氣，同時也表示非常感謝熱心服務的清潔隊幫忙。

環保局長程大維表示，清潔隊工作本來就是個熱心助人，具有服務性質的工作，並不是只有單純收運垃圾、資源回收、環境整理而已，而是個有溫度、服務大眾的辛苦工作，而清潔隊能協助失主尋回具有愛的回憶金戒指，在寒冷冬天實在是件暖心之舉。

環保局也提醒，春節將近，民眾在除舊布新過程要排出垃圾前，請務必仔細檢查確認，是否有現金、金飾等貴重物品，夾帶或遺落在垃圾或回收物內，如果不幸發現有遺失物丟於垃圾車或資源回收內時，也請第一時間撥打電話給所在區域的清潔隊，清潔隊會立刻協助尋找。