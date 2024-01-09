選舉跨年近3周疫情升 北市祭1萬元禮券抽獎 衝高施打率

新冠疫情逐漸升溫，疾管署預估本月中下旬，確診數會達高峰，每日達1.8至2萬人確診。北市副市長林奕華、衛生局長陳彥元今天宣布北市祭出打新冠XBB.1.5疫苗抽一萬元等值禮券，只要本月施打的台北市民，都有機會抽中一萬元等值禮券。今天Novavax XBB.1.5開打，陳彥元也捲起衣袖帶頭施打。

陳彥元表示，隨著新冠疫情逐漸升溫，去年莫德納疫苗開放施打後，台北市的打氣沒有非常好，但近期因選舉人員流動、還有即將農曆春節，疫苗打氣有逐漸回升，希望提出獎勵措施催打。衛生局表示，目前新冠疫苗Novavax XBB.1.5施打率約4%，目標希望可以衝高至10%。

衛生局表示，目前新冠疫情確診近三周有逐漸增加趨勢，至於目前疫苗施打率，全年齡層目前已施打近十萬劑、約9萬8千多劑，施打率約4%，近期施打率有愈來愈好，祭出獎勵希望可以衝高施打率，中央目標希望達到全民的10%。

副市長林奕華表示，去年莫德納已打了9萬多劑，這次多了Novavax，有兩種疫苗可以選擇，尤其再來就是農曆過年，民眾返鄉南來北往，先將自己保護好，才能健健康康全家團聚過年，保護自己也保護家人，這個月施打，不僅能抽獎也能保護自己的健康。

衛生局表示，只要是設籍台北市今年1月1日至1月31日在台北市合約醫療院所或接種站施打新冠XBB.1.5疫苗的民眾，從六個月以上都能參加抽獎，包括五歲以下、6至17歲、18至49歲、50至64歲、65歲以上各一名幸運獎，獎項為一萬元等值禮券、至於滿6個月以上健康獎有兩千名額獎項為1000元禮券。施打廠牌可選擇默德納、或Novavax廠牌。