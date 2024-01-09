士北泛藍分裂民眾黨支持誰？黃瀞瑩：侯漢廷是最好的人選

北市第一選區（士林、北投）立委選舉白熱化，泛藍爭搶民眾黨支持，藍營候選人張斯綱昨找不分區立委候選人「大學姊」林筱淇站台，無黨籍侯漢廷今邀北市議員「學姊」黃瀞瑩、陳宥丞，互別苗頭意味濃。被問及民眾黨立場，黃不諱言，與陳站在這裡就非常明顯，支持可在中央傳達地方聲音的立委候選人，「侯漢廷是最好的人選。」

民眾黨北市議員士北區黃瀞瑩、港湖區陳宥丞今特地到北投市場，陪同侯漢廷掃街拜票，不少人經過頻問黃、陳怎麼會來幫忙，兩人回應與侯是好朋友，請鄉親多多支持侯，總統則是民眾黨柯文哲，會是大家最好選擇。

侯漢廷說，過去與民眾黨議員有良好互動，不僅市政議題有不少合作，黃瀞瑩與陳宥丞也時常客串他的「監督民進黨」系列影片，展現跨黨派年輕世代的好交情。從前2屆立委選舉及這屆北市議員的得票結果可看出，士北選民結構已經不是非藍即綠，而是選問政能力，呼籲選民票投集結在野力量、下架吳思瑤的他，力拚這席立委政黨輪替。

他表示，跟學姊、陳宥丞一直以來都是好朋友，自己在國民黨也有非常多好朋友，他們也一直希望能來加油打氣，但是藍營有黨紀限制，民眾黨則沒有限制，他直呼不能因為從政就喪失朋友，非常感謝兩人來為他加油打氣。

黃瀞瑩說，她經營士北選區，發現許多問題是需要中央立委為地方發聲，因此希望真正選出一位理性問政且理念是民眾黨支持，在國會替地方爭取更多，也強調「我們兩個站在這裡就非常明顯，我們支持一個理性問政、可幫地方做事、在中央傳達地方聲音的立法委員候選人，我相信侯漢廷是最好的人選。」