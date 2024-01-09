士北激戰3人打「學姊牌」 泛藍張斯綱、侯漢廷爭搶白營支持

2024立委選舉周六登場倒數，北市士北選區3人激戰，國民黨候選人張斯綱昨找民眾黨不分區立委候選人「大學姊」林筱淇、今邀藍營不分區立委候選人謝龍介，無黨籍侯漢廷今有民眾黨北市議員「學姊」、陳宥丞力挺，泛藍爭搶白營支持受矚。民進黨吳思瑤打學姊牌，今邀她文化工作的學姊文化部前部長鄭麗君站路口拜票。

侯漢廷表示，跟學姊、陳宥丞一直以來都是好朋友，自己在國民黨也有非常多好朋友，他們也一直希望能來加油打氣，但是藍營有黨紀限制，民眾黨則沒有限制，他直呼不能因為從政就喪失朋友，非常感謝兩人來為他加油打氣。

至於張斯綱有無邀請民眾黨2位站台，黃瀞瑩直言，我最近真的收到非常多不同邀請，包含自己選區或全台各地的邀請，她認為民眾黨支持者看的是每位候選人的問政品質及過往政治成績單，「並不是一次站台，絕對可以把民眾黨的支持者拉到這邊來」，相信候選人也必須表現，才能說服民眾黨支持者把票蓋下去。

被問及張斯綱昨找民眾黨大學姊林筱淇，侯今找另一學姊黃瀞瑩，兩人是在尬場？侯漢廷說，張斯綱之前抨擊他過度友白，結果現在自己也在做一樣的事情，真的非常奇怪，也喊話集中火力端出過去問政成績和表現、繼續抨擊民進黨惡政，才能讓選民知道誰是最有戰鬥力的人。

張斯綱今找藍營謝龍介輔選，昨找白營林筱淇站台，是要搶藍白選票？吳思瑤表示，張斯綱應是病急亂投醫、臨時抱佛腳，為了急切凝聚泛藍陣營，最後也向白營靠攏，又再一次引發他與侯之間分歧，但是都不會影響她，而自己找的是她在文化工作的學姊鄭麗君，兩人理念契合、專業相挺，至於張、侯要找誰站台，她樂見其成。

吳思瑤強調，選舉要看長期問政累積，絕對不是只看最後一、兩周拚搏，跟誰站在一起非常重要，最後拚搏是強化自己長期問政形象，他們找來的人能不能加分？張找謝龍介、她找鄭麗君，馬上高下立判。

張斯綱說，吳思瑤這番說法相當不恰當，遠來是客每個人來幫忙助選，都應該給予適當尊重，民進黨請任何人，他也不會酸言酸語說什麼高下立判，他要求吳應向謝龍介道歉。謝龍介表示，民進黨已經吃香喝辣慣了，忘記基層痛苦，「何謂高？何謂下？」走入市場、群眾就知道何謂高下立判，