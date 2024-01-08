地方爭取20年 瑞芳南雅旅遊服務中心終動土

今(8)日交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於南雅漁港停車場舉辦「南雅旅遊服務中心新建工程」動土儀式，這也是地方期盼二十年，終於等到開工動土，也期待兩年後完成可以帶給東北角地區遊客更嶄新及貼心的旅遊服務及品質。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達說，南雅地區擁有自然的奇岩，還有壯麗的山景，更有迷人純樸的聚落，南雅旅遊服務中心，這裡不將僅僅會是一個旅遊服務中心，更是一個擁有獨特美學經驗的場所，以地域、地景風貌為建築設計出發點，並融合了南雅地區特殊地形與生態自然形貌，打造出一座與自然融為一體的建築，充滿著獨特的美感和藝術氛圍。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，地方期盼好久的南雅旅遊服務中總算在今天動土，地方相關的人士包括里長，社區理事長還有漁會以及市議員林裔綺團隊，努力爭取將近快20年的時間，因為在這塊地上面了早期有海巡署的崗哨，要撤除相當的不容易，在四年前總算突破瓶頸，也獲得東北角風管處的協助，讓南雅旅遊服務中心兩年後可以和地方及遊客見面。